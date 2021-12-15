不只冷氣團＋鋒面夾擊！颱風也攪局「狂炸雨彈」　急凍12度時間曝

▲周五起天氣轉冷。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

明日天氣舒適溫暖，周五開始鋒面通過，加上東北季風或大陸冷氣團南下，北台灣首先明顯轉濕冷，周末兩日全台涼冷，估周六清晨最冷，最低溫將下探12度，下周除北部、東半部受東北風影響有雨外，連中南部都會受到颱風雷伊水氣影響下雨，全台有雨的時間可能持續2到3天。

氣象粉專天氣即時預報表示，明日天氣依然暖熱，西半部中午高溫上看27到29度，不過受輻射冷卻影響，空曠地區、郊區在深夜到清晨溫度較低，今日清晨平地低溫下探13度，明晨也偏冷，其他地區早晚也較涼冷，注意日夜溫差大。

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周五上午開始將變天，東北季風或大陸冷氣團抵台，各地將明顯起風，較冷天氣將持續到下周一，且中度颱風雷伊下周一起水氣移至台灣附近，連續2到3天全台都有雨。

▲下周全台有雨。（圖／記者李毓康攝）

氣象局預報員羅雅尹表示，明日天氣相對穩定，僅東半部偶爾有局部短暫雨，西半部都是多雲到晴的好天氣，白天氣溫回升，較為溫暖舒適，不過夜晚清晨仍偏涼，注意日夜溫差大，且早晚可能會有局部霧及低雲。

周五將有一道鋒面通過，加上東北季風或大陸冷氣團南下，北部、東半部有短暫陣雨，北台灣氣溫明顯轉冷，中南部則是下午到入夜溫度才會逐步下降。周末兩天是冷空氣影響最顯著的時間，中部以北、東北部12到15度，南部、花東15到17度，空曠地區會更冷。

周末降雨範圍主要為桃園以北及東半部，西半部降雨機率較低，不過雲量也會偏多，北台灣因為下雨影響，整天感受偏涼冷，中南部則是早晚溫度較低，日夜溫差大。另因此波冷空氣最強的時段水氣不多，加上高山溫度不致於太低，因此降雪機率不高。

▲雷伊颱風周末將北轉。（圖／氣象局）