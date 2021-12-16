獨／太扯！電話費離奇變貴　一查驚見全家6人「有4人遭冒用」

▲ 台南林姓民眾收到2021年12月份中華電信帳單，發現多出1筆「5G行動群組月租費」，一查才知道家中4人被加入「來路不明」的通信群組。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南林姓民眾收到中華電信12月份電信帳單，16日前往超商繳費時，發現帳單憑空多出1筆35元「5G行動群組月租費」，他察覺有異，打給中華電信給客服人員詢問，結果一查發現，他早在2014年就被人申請加入企業MVPN群組服務，林男十分訝異，那時他還在讀大學，再詳問驚覺全家6口竟有4人都受害。

林姓民眾指出，他的行動電話門號是中華電信的門號，16日他要去超商繳交2021年12月份電信帳單時，發現電信帳單上多了一筆35元的「5G行動群組月租費」，他感到奇怪，他沒有什麼電信群組啊！而馬上打客服電話查詢，竟意外得知他的門號被加入一個群首名為「XX學校財團法人XX科技大學的中華電信行動群組電話MVPN服務」，而且是2014年申請加入。

林男十分訝異，2014年他才19歲，那時他還在讀大學，也不是讀這間群組大學，他根本沒有聽過該校外，既然是月租費，為何這7年來都沒有收過，卻在這個月收到？中華電信客服人員回應可能是優惠專案…等，所以一直沒收，而且這是「拉人」的組頭才會收費。林男除當下向客服人員表示被人冒用，請終止該項服務外，並請客服人員調查為何會發生此事。

更令人意外地是，林男回到家說起此事，家人也打電給向中華電信客服人員查詢，結果更是令人吃驚；全家6口人，竟有4人都被加入名為「XX學校財團法人XX科技大學的中華電信行動群組電話MVPN服務」，且加入時間點分別是2006及2014年，家人也是一樣，之前從沒有收過該筆「5G行動群組月租費」，同樣是11月份帳單才列入。

林男表示，他大姐被註記2006年加入該群組，那時大姐才是名14歲的國中生，這可能嗎？合理嗎？他們家人都不是讀該群組的「學校」，連校名也沒聽過，如何加入這個學校行動電話通信群組，享受群組「通信優惠」的服務？這種情況簡直匪夷所思，令人以置信！

▲ 中華電信客服人員立即受理並終止該項通信群組服務，並發簡訊通知當事人，將通報相關部門查處。

林男表示，他們有上網查詢，該群組學校可能位在新竹，但他們全家都是台南人，無論是居住地、時間點、所讀學校、加入動機…等等，根本難以聯想在一起。林男強調，中華電話客服人員有受理他們家人的申訴，立即終止這項電信服務，並以簡訊通知手機門號當事人，但這不是35元費用的問題，而是合理性、適法性的問題。

林男認為，中華電信是國內第一大電信公司，其客戶有多少人？以他全家6人中就有4人被加入奇怪的群組而不自知，這「中獎」機率有多大？值得提醒民眾注意，請檢查一下自己或家人的電信帳單中，是不是有多出來「來路不明」或不合理的費用？如果有應立即主動查詢，以維護自已權益。

中華電信客服表示，經系統查詢，4人是登記2006及2014年分別加入該通信群組，客戶反映的問題他們都聽到了，除立即終止相關電信群組服務外，並立即通報相關部門主動追查原因，以昭公信。