屢次遭詐騙集團冒用名號　名律師發聲明澄清呼籲勿上當

▲名律師李永然。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

知名律師李永然，曾參與過許多著名訴訟案件，但也因為名號太大，多次遭到詐騙集團冒用，甚至還擅自使用他的照片，讓他不堪其擾。李永然發出聲明，希望透過《ETtoday新聞雲》澄清，也呼籲民眾千萬不要再上當！

李永然聲明全文如下：

近日本律師依據受騙人士所提供之相關資料，發現有不肖人士盜用本律師之照片，對外假冒本律師之身分佯稱要尋找、購買高價透天店面，並要求房屋仲介提供相關物件之謄本、竣工圖、使用執照等資料，以及保密契約等方式進行詐騙，實際不法意圖不明，茲為維護本律師之權益，特此聲明如下：

一、本律師一向恪遵法規、兢兢業業正派經營永然聯合法律事務所，從未於通訊軟體Line上以「B-李律師找店面/先要有法才能有律」（如附件）為名，主動聯繫任何人表示有購買透天店面作為事務所之用，或要求要提供相關文件等情事，亦不認識自稱「劉ＯＯ醫師」，該自稱「劉ＯＯ醫師」之人，亦非本律師之合夥人。

二、上開不肖人士，未經本律師同意擅自盜用本律師之相片，放置於通訊軟體Line上，欲使不特定之社會大眾誤認Line帳號「B-李律師找店面」確為本律師之Line帳號，其等係以冒用本律師名義之方式，致人陷於錯誤，此疑為上開不肖人士利用本律師之良好信譽，以圖進行詐騙之嫌，該等行為既均與本律師無關，且已涉嫌侵害本律師之名譽及信用，如果不肖人士再涉及不法以致侵害本律師權益，本律師將依法追究其等之法律責任。

三、本律師同時呼籲並提醒各界提高警覺，務必審慎確認，切勿遭上開不肖人士之欺騙以致權益受損，謹此提出聲明，以正視聽。

