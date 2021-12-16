法國會議員訪台　國台辦：民進黨當局勾連外部勢力「終遭清算」

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）昨率團訪問台灣，今(16日）拜會總統蔡英文。戴扈傑表示希望法國與台灣共享民主自由價值觀，期盼未來雙方在經濟領域有發展合作機會。對此，大陸國台辦發言人馬曉光最新回應，民進黨當局在勾連外部勢力謀「獨」方面的樁樁劣跡不斷積累，終遭清算。

馬曉光指出，民進黨當局頑固勾連外部勢力謀「獨」，不擇手段拉攏外國反華議員，企圖借此製造其謀「獨」行徑得到國際社會支持的假象，欺騙台灣民眾、左右輿論。某些國家的華勢力則出於「以台制華」目的把台灣當棋子，企圖操弄涉台議題，阻撓中國統一和民族復興。

他進一步說，我們警告有關國家的某些議員立即停止對「台獨」勢力任何形式的支持，敦促有關國家政府恪守一個中國原則，慎重妥善處理涉台問題。民進黨當局在勾連外部勢力謀「獨」方面的樁樁劣跡不斷積累，終遭清算。

大陸外交部發言人趙立堅昨也強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方和政治往來。有關方面應切實遵守一個中國原則，停止向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，用實際行動維護雙邊關係健康穩定發展。

▲總統蔡英文16日親自接見法國國民議會訪團成員。（圖／翻攝自總統府直播）

戴扈傑（François de Rugy）率團進行五天參訪，此行創下歐洲單一國家的國會兩院，短短3個月內先後訪台的紀錄。總統蔡英文16日親自接見訪團成員時表示，今年台法關係突飛猛進，法國國會兩院接連通過友台決議，讓台灣倍感溫暖，未來希望法國政府的閣員訪台，讓雙邊關係更緊密、深化；戴扈傑特地用中文稱「台法友好」，強調法國與台灣共享民主自由價值觀，期盼未來可在經濟領域發展富有成效的合作。