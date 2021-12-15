綠營靠「反中」拚公投　國台辦：「抗中保台」已經是慣用伎倆

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣將於18日舉行四大公投，如今已進入最後倒數階段。民進黨力拚「四項公投」過關，多次指出「若進口美豬不通過，台灣經濟將回到過去被鎖在中國的困境」、「四個不同意，就是不同意中國併吞台灣」。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（15日）指出，這就是民進黨當局慣用伎倆，把投不投票、投什麼樣的票上升為「抗中保台」，這完全是個騙局。

馬曉光批評，這幫政客又在偷換概念，含有萊克多巴胺的萊豬不等於全部美豬，前者對人體有害，大陸都不進口，台灣為什麼要進口？台灣本來就是中國的一部分，何來「併吞」之說？「他們如此移花接木，是在羞辱台灣民眾的智商，何其無恥！」

馬曉光指出，他們一方面與美、日等親台政客勾連恐嚇台灣民眾，另一方面又故意「碰瓷」大陸，借此製造「反中」民粹，掩蓋其傷害台灣民眾利益、甘願被外國勢力予取予求的本質。台灣同胞要擦亮眼睛，不要被這種政治操弄所蒙蔽。

最後，馬曉光說，明確指出並提醒大家，特別是台灣同胞要高度警惕，民進黨當局在有關「四項公投」上又在進行政治操弄。民進黨當局為一己私利，又在使出慣用的伎倆對「四項公投」進行政治操弄，其中一個伎倆就是他們慣用的，就是把投不投票、投什麼樣的票上升為「抗中保台」，這完全是個騙局。

▼民進黨公投倒數催票再出招。（圖／民進黨提供）