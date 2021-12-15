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陽明遭控「引入」紅色供應鏈　國台辦：別再製造「綠色恐怖」

▲陽明海運船隻靠港裝卸。（圖／港務公司提供）

▲陽明海運遭控引發紅色供應鏈入侵危機。（圖／港務公司提供）

記者任以芳／北京報導

陽明海運日前公開採購兩部造價2.5億到3億元的起重機，該標案預算金額近6億台幣，遭媒體爆料疑似與大陸企業接觸，引發紅色供應鏈入侵危機。對此，大陸國台辦馬曉光今（15日）指出，經濟合作應該符合經濟規律，希望不要再做兩岸政治性操作，製造「綠色恐怖」。

馬曉光表示，陽明海運招標一事，這不奇怪，民進黨當局對一直對兩岸經濟合作橫加阻饒，編造各種理由，特別是渲染「紅色產業鍊」，這完全是從「謀獨挑釁」政治操弄下編造的謊言。

馬曉光強調，經濟合作應該符合經濟規律，希望不要再做兩岸政治性操作，更不要以此製造「綠色恐怖」，給別人扣上紅帽子「分化兩岸」。

今年6月3日，一艘東方外海（OOCL）的大型貨櫃輪突然撞上70號陽明碼頭橋式起重機，導致起重機倒塌。日前，陽明海運日前準備招標造價2.5億到3億元的起重機共兩部，該標案預算接近6億。但有媒體爆料指出，陽明是「主動」向大陸「上海振華」、「三一重工」兩家與解放軍關係密切的公司邀標，引起航運界神示不滿。據了解，陽明海運已澄清所有招標過程採取公開透明流程，絕無不法情事。

▲▼遠東百貨110年度股東大會7/27舉行，會後由董事長徐旭東、總經理徐雪芳召開媒體座談會，回答媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲遠東集團董事長徐旭東日前首度表態挺中，投書台灣媒體。（圖／記者湯興漢攝）

另外，針對遠東集團在其大陸所屬企業被依法查處後，遠東集團董事長徐旭東日前首度表態投書台灣媒體，內文強調反對「台獨」，支持「九二共識」，支持一中原則。

對此，馬曉光說，「台獨」是絕路，只會給台灣帶來災難，嚴重損害廣大台灣同胞包括工商界的根本利益，決不會得逞。希望台灣有關企業和負責人堅持一個中國原則和「九二共識」，站在歷史正確的一邊，以實際行動與「台獨」勢力劃清界線，多做維護和推動兩岸關係和平發展的事。

談到台商處境有如夾心餅乾？馬曉光則再次重申，我們歡迎和支持台胞台企來大陸投資發展、交流合作的態度沒有改變，願意率先與台胞台企分享大陸發展機遇，「不要懷疑也不容懷疑」。但對於這些極少數一邊在大陸賺錢，一邊在台灣內部支持「台獨」、破壞兩岸關係這些人和事，我們不會坐視不管。

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關鍵字：

國台辦馬曉光陽明海運、紅色供應鏈

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