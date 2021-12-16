元旦出遊注意！國道匝道採時段性封閉　「不易塞車」時間點曝

▲元旦連假國道匝道封閉時段一次看。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

元旦連續假期為12月31日至明年1月2日為期三天。交通部高公局今天（12/16）表示，為了兼顧地方民眾使用國道的需求，今年元旦連假尖峰時段實施部分出入口匝道封閉措施。也建議連假前兩天，西部國道用路人可利用下午13時候再出發，國道五號則建議17時後上路，收假日當天則都建議民眾利用上午提早上路。

高公局評估近年來3天連假實施各匝道封閉措施之入口匝道及國道主線交通量，考量離峰時段交通量已降低，入口車流不致嚴重干擾國道主線交通，為了兼顧地方民眾使用國道需求，本次元旦連假採尖峰時段實施入口匝道封閉措施：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、 110年12月31日：0至12時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用。



二、 111年1月1日：0至12時，封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口。



三、 111年1月2日：7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口。

高公局表示，多個入口從過去的全日封閉改為時段性封閉，民眾還需先留意並規劃行程。再者，避免塞車之苦，也建議連假頭兩天（12/31、1/1）西部國道南向用路人可多利用下午13時之後再出發；國道五號南向用路人，則建議17時後出發。

至於連假最後一天收假日（1/2），高公局說，若西部用路人欲北上，則建議中午12時前上路；國五北向用路人，則可利用上午10點前出發。民眾也可多利用高速公路1968App查詢即時路況，適時彈性調整行程與規劃行車動線以避開壅塞。