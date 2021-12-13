國道散落物每年逾4萬件　明年起處理費貴3千、卡雙向道直接翻倍

▲貨物散落影響國道甚巨，高公局明年起調整處理費用。示意圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許維寧／台北報導

國道高速公路每年散落物事件達四萬件之多，交通部高速公路局依法實施散落物收費，希望透過收費機制提醒用路人出發前務必綑好貨物。但高公局今天（12/13）表示，明年一月一日起將取消散落物未達30分鐘免收費措施，即便未達半小時也會收取3000元，處理時間以每30分鐘一個級距，每級距均增加3000元，若影響雙向車道，處理費直接增一倍。

國道散落物事件頻傳，高公局日前統計每年國道散落物多達4萬多件，依照「高速公路及快速公路交通管制規則」第25條，國道散落物處理時間超過30分鐘將開始收費，每車道半小時收取新台幣3000元。但隨即遭立委批評收太少、太佛心，也讓交通部於今年11月便承諾研擬取消半小時前免費措施。

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經高公局統計，109年散落物件數高達4萬4951件，較108年3萬9780件、107年4萬1757件、106年4萬2729件及105年4萬3313件多。為加強貨物綑紮牢固責任，及肇事者應負擔之處理成本，近期高公局完成「國道散落物處理收費要點」修訂，取消散落物處理時間未達30分鐘免收費規定，並於明年1月1日起實施。

高公局交通管理組科長徐福聲表示，根據明年新規定，未滿半小時仍將收取3000元處理費，也對各項級距作出調整，過去處理時間30分鐘以上未達60分鐘收費3000元，經調整後將增至6000元；處理時間60分鐘以上未達90分鐘過時收費6000元，經調整後增為9000元；處理時間90分鐘以上但未達120分鐘過去收費9000元，經調整後則收費1萬2000元。相當於每個級距都增加3000元，以此類推。

徐福生也說，若散落物影響到雙向車道，則處理費用將再增一倍。提醒用路人綁妥物件再上路，國道散落物對高速公路行車安全威脅甚大，更可能造成二次事故。用路人上路前務必檢視載運貨物是否綑紮牢固，避免貨物掉落導致後方車輛發生事故，影響行車安全與秩序。

▲國道散落物收費計算表。（圖／高公局提供）