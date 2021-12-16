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「停電總有各種理由」　鄭麗文挺核四：核能是「綠電」有助減碳

▲▼鄭麗文批評執政黨能源政策。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

▲鄭麗文批評執政黨能源政策。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨立委鄭麗文16日批評，停電事故頻傳，執政黨卻不斷找理由而非檢討。她也表示，核能保持不變、綠能用力發展、壓制火力發電已是國際潮流，蔡政府的廢核、反核根本無厘頭，「重啟核四不僅有利減碳，對台灣能源供應與安全有保障」。

針對今年頻傳的停電事故，鄭麗文質疑，萬隆變電所爆炸事故才過去短短4天，昨日又傳出新北三峽變電箱故障、基隆老翁砍竹撞擊避雷針造成停電，「台電的安全保護機制會不會太脆弱？」

鄭麗文也點名幾次停電事故，抨擊總統蔡英文執政5年內，每每遇到停電、跳電，「總是有各種理由。」2021年5月2日，桃園市八德、蘆竹、中壢等地凌晨無預警大規模停電，傳有民眾受困電梯，也有住戶無電可用，手機電話、網路也不通，生活大受影響。事故原因「白鼻心侵入中壢變電所」。2021年7月6日，台南楠西區無預警停電，逾1700戶受到影響。事故原因「一尾大蛇爬上12公尺高的電桿，碰觸到避雷器，引發饋線跳脫」。2021年8月9日，花蓮市美崙地區無預警停電，近4500戶受到影響。事故原因「松鼠誤觸，引起避雷器炸損，才導致停電」。

鄭麗文質疑，白鼻心、蛇、松鼠都出來替民進黨背鍋了，下一次停電又會是什麼動物？小白兔？柯基？還是暴龍？種種停電事故，執政黨是不是該檢討供電的安全？確保不會再有動物意外闖入？

針對台灣的能源政策，鄭麗文認為，現今國外都已使用綠電取代火電，但蔡政府卻是用綠電取代無排放的核電，而綠電進度緩慢，核電卻如期除役，台電為了避免缺電，只好增加火電機組，導致台灣火電比提高、供電部門排放增加、空汙惡化，讓人民用肺發電。

鄭麗文強調，如何在不讓國人健康成為犧牲品的狀況下穩定供電，是政府應該正視的問題。民進黨一直把廢核塑造成全球潮流下的重要環保議題，但先進國家與世界主要環保團體已不再倡議廢核、反核，因為地球暖化問題才是重點，核電幾乎無排放， 因而被視為有助減碳，是綠電的一種。

鄭麗文表示，國際能源總署（IEA）的能源配比趨勢，呈現「核能保持不變、綠能用力發展、壓制火力發電」的推估，就是考量到減碳是國際趨勢，各國政策勢必跟隨著調整。更昭示以綠減碳比起非核家園更是合理的能源轉型。

鄭麗文批評，而聯合國氣候大會（COP26）新的《格拉斯哥氣候公約》也承認需要在這10年內大幅減少碳排，先看看國外的氣候大會，再想想台灣蔡政府無厘頭的廢核、反核，重啟核四不僅有利減碳，對台灣能源供應與安全有保障，也是對選舉威權體制的公民抗議行為。

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