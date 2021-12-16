終於卸下2年「蝙蝠俠」面具　她開心吶喊：我變公主了

▲美國一名女嬰一出生臉上就有大片胎記，經6次治療後終於移除。（圖／取自Instagram／@luna.love.hope）

實習記者黃靜芸／綜合報導

美國佛羅里達州一名小女孩塔瓦雷絲芬納（Luna Tavares-Fenner），在她剛出生時，臉上就有一片黑色胎記，形狀就像「蝙蝠俠面具」，全臉有將近一半都有胎記的痕跡，多年來他經常和母親去俄羅斯進行光動力療法手術，只為了去除臉上的胎記，經過多次的治療，她終於成功去除。

據《每日郵報》報導，塔瓦雷絲芬納出生時患有先天性巨型黑色素痣（Giant Congenital Melanocytic Nevus，GCMN），這種皮膚病會產生異常深色瑕疵，通常遍布整個面部，而這也讓她一出生臉上就長有「蝙蝠俠面具」的胎記。由於美國目前還沒有相關技術能幫助她去除胎記，所以她的媽媽克羅莉娜（Carolina）只能帶著她，遠赴俄羅斯進行治療。

這種病需透過光動力療法治療，醫生會向患者注射一種特殊藥物，在胎記中積聚並導致組織死亡，進而長出一層健康的新皮膚。經歷過6次手術，今年2歲的塔瓦雷絲芬納終於成功去除胎記，但後續還需要進行整容手術，以免她長大後不會因外貌而焦慮。

塔瓦雷絲芬納的主治醫師透露，「塔瓦雷絲芬納每次都會帶著她的玩偶來進行治療，與其他小孩不同的是，通常孩子都會對醫護人員反感，但她並不會」。塔瓦雷絲芬納在手術後也非常開心，雖然後續還有整容手術需進行，但她樂觀開朗並表示，「我的黑痣已經消失了，我變公主了」。

由於治療這種疾病需花費龐大的醫療費用，塔瓦雷絲芬納的爸媽為此籌集了6萬9700萬美元（約新台幣194萬元），其中有一位號稱「俄羅斯聖誕老人」的匿名人士，捐贈了6萬美元（約新台幣167萬元），讓塔瓦雷絲芬納的爸媽感激不盡，並稱這筆巨額捐款為「奇蹟」。

