蝙蝠俠出沒？墨西哥2小偷「臉被畫成小丑」　還用膠帶緊綁燈柱上

▲墨西哥2賊被「膠帶綁路燈上」臉還被畫成小丑。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥近來似乎有正義使者正在代替警察值勤，東北部一座城市有兩名小偷被發現遭人用膠帶綑綁在路邊的燈柱上，臉還被畫成《蝙蝠俠》電影裡的反派小丑，而身體、額頭都被寫上大大的「我是小偷」，而這已經不是第一起類似事件，當地警方也摸不著頭緒。

根據《每日郵報》報導，墨西哥東北部和美國德州相接的里奧布拉沃市（Río Bravo）近來發生多起竊賊事件，但都小偷都不是被警察給抓到。有兩名鴛鴦大盜21日被人發現遭綁在路邊的燈柱上，身體被膠帶緊緊纏繞，完全動彈不得，而兩人的臉被畫成《蝙蝠俠》電影裡的反派小丑，男生的衣服被撕開，肚子和胸前被寫著我是小偷，而女生則是在額頭被寫上相同字眼。

兩人被逮捕時，女生自稱瑪格里（Luz Magaly），而男生承認對一名女子下手行竊，「我沒有工作、沒有錢，這對我來說很容易，我乞求能得到這名女子的原諒，我當時腦子不正常，我有毒癮，我很抱歉，請原諒我。」

▲4名男子雙手被膠帶綁在一起，臉也都被塗成小丑。（圖／翻攝自推特）



事實上，這並非近來第一起類似事件，前幾個周末在同個城市才發生有4名年輕男子全光著上身在路上行走，他們雙手被膠帶綁在一起，4個人的臉也都被塗成小丑的模樣。據了解，他們當時試圖在公車上行搶；里奧布拉沃市所屬的塔毛利帕斯州（Tamaulipas state）警局則尚未對這兩起事件做出回應。

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