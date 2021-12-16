首次下單蝦皮店到店　他「寧願寄超商」：不知會這樣！苦主狂+1

▲取貨人潮排了數公尺，超誇張！（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

雙12電商祭出免運戰，其中蝦皮購物有給12張免運券，讓網購族剁手下單！如今包裹入續抵達指定店家，一名網友前往蝦皮店到店取貨時，映入眼簾的畫面簡直傻爆眼，人潮炸滿到路邊，氣得他直呼「浪費時間」，更強調不如回歸超商取貨。文章曝光後，也有苦主回應，也是在同間店取貨，還足足排了40分鐘。

一名男網友在臉書《爆廢公社》無奈表示，雙12用了免運券，並選了蝦皮店到店取貨，結果昨日晚上前往取貨時，發現店外早已大排長龍，人潮還綿延到馬路上，讓原PO看了瞠目結舌。

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原PO不禁抱怨，這是第一次到蝦皮專門店取貨，「免運真的好，可惜領貨人太多，浪費時間，還是花個運費寄超商好，這是我第一次用蝦皮店到店，根本不知道會這樣！」

▲趁雙12免運，民眾狂下單！（圖／記者劉維榛攝）



文章曝光後，許多苦主也討拍，「還是乖乖用免運券去超商領好了」、「真的！我也不要蝦皮店到店，消化太慢」、「台中也是，去領貨整個大傻眼，下次寧願花個運費，時間就是金錢」、「排隊的時間都超過60元了」、「板橋裕民街是吧，排快40分鐘才拿到」、「排隊跟60元，大家自己做個取捨吧」、「我現在都挑免運日才下標，絕對不去蝦皮店取貨，絕不」。

不過另一派網友回報，表示取貨時根本沒排隊，「昨天去一個人都沒有，店員在滑手機」、「我家這邊我去好幾次了，就算人多也只有三個左右，等三~五分鐘就領到貨了，比超商快」、「可以選擇冷門時段去就好，不會隨時一堆人排隊」、「如果是我，寧願半夜12點去，可能等不用三分鐘」、「我們這邊都沒人，一下就領完了，這還是我第一次看到店到店要排隊的」。

▼有苦主排了40分鐘之久。（圖／翻攝爆廢公社）

