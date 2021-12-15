快訊／五股ATM搶案大逆轉！竟是「內神通外鬼」　護鈔保全落網

記者柯振中、陳豐德／新北報導

新北市五股區14日發生超商搶案，案件經過調查，出現重大進展，護鈔的19歲蔡姓保全與21歲的劉姓主嫌竟是好友，因為缺錢才共謀犯案，也是因為內神通外鬼，所以搶案才如此順利。檢察官複訊後認為，3人涉犯強盜罪罪嫌重大，劉男所犯之罪為重罪，且有逃亡串證之虞，因此向法院聲請羈押禁見，林姓司機則諭令3萬元交保、16歲少年移送少年法庭審理。

五股某間超商14日下午5點發生搶案，3名歹徒趁著銀行保全準備補鈔時，持槍威脅「不准動」，最後搶走100多萬現金，逃亡約2個小時，在三峽中正路二段、中園街口落網。

▲▼五股超商搶案竟是內神通外鬼。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方一開始懷疑，是有人共謀犯案，沒想到15日調查時，劉姓主嫌坦承，與蔡姓保全是10多年的朋友，經過地檢署數位鑑識，發現2人確實有聯繫，晚間立刻前往五股工業區逮人。

警方表示，當時劉嫌與蔡姓保全套招，蔡姓、吳姓保全才剛進去，劉嫌就拿著空氣槍，抵住蔡姓保全，順利取走款項。據了解，劉嫌因為近期缺錢，才會跟蔡聯繫，共同策劃出這套辦法，蔡男11月26日到保全公司應徵，透過通訊軟體與劉嫌聯絡，事發後立刻刪除通訊。至於詳細案情為何，仍待進一步釐清。

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