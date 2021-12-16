防超商暴力事件重演　消基會籲政府「明定未戴口罩處置指引」

▲為防超商暴力事件重演，消基會呼籲政府「明定未戴口罩處置指引」。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

國人平均每人每年逛超商137次，但近期卻一連發生三起超商店員在值勤時，因勸導民眾配戴口罩而衍生的重大傷亡案件，消基會今（16日）指出，公共場所戴口罩為國家防疫既定政策，將執行責任加諸企業經營者或店員身上，讓店員處在重大風險當中，建議業者可規劃更多維安措施，並學習美國加強警民互動與連線，政府則要明訂未戴口罩處理指引。

根據公平會公布的2020年便利商店（超商）來客數與消費金額調查，全台便利商店產業年度總來客數已達32.28億人次，國人平均每年逛超商137次，每次消費金額約84.16元，但近期卻一連發生三起超商店員在值勤時，因勸導民眾配戴口罩而衍生的重大傷亡案件。

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包括9月26日一名男子疑因未戴口罩遭超商店員提醒，痛毆女店員導致一眼視網膜剝落而有失明風險；10月22日一名超商男店員也因提醒一名顧客戴口罩，遭對方用玻璃瓶打到昏迷，導致眼眶碎裂、肋骨骨折；11月21日則是又是一名男子進超商未戴口罩，遭店員勸阻禁止入內，竟返家拿刀回店裡狂刺店員3刀，最後店員傷重不治死亡。

針對上述事件，消基會今天召開「加強超商治安維護給消費者安全消費環境」記者會，針對上述連續三起超商店員勸導顧客戴口罩而衍生的重大傷亡案件，提出呼籲與建議。

▼為防超商暴力事件重演，消基會呼籲政府「明定未戴口罩處置指引」。（圖／消基會提供）

消基會名譽董事長程仁宏指出，每位國人平均一週逛超商2到3次，所以超商消費環境安全須加強，加上公共場所戴口罩是國家防疫既定政策，政府不應該將執行責任加諸企業經營者或店員身上，這將導致店員身限重大風險之中，呼籲中央流行疫情指揮中心應該明訂民眾未戴口罩處理指引，降低超商發生攻擊事件機率。

此外，消基會也認為美國作法值得效法，美國針對營業額高的超商在夜間送銀到銀行存款過程中，會申請警車陪同，建議政府針對治安問題，應提供更多實質協助措施，包括將超商設定為巡邏定點，以加強版的定時巡查或夜間巡查等方式，確保營業場所的安全。

消基會也建議超商等營業場所，可以在營業場域明顯處加掛全程攝影機，並標示警語，讓進出店家的民眾知悉有攝錄機全程無死角的錄影存證，對於營業場域有更高的安全設計。