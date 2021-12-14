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浙江疫情管控升級　大陸17家A股上市公司停產…多間龍頭在列

▲浙江本土疫情,杭州,紹興,寧波。（圖／CFP）

▲浙江近期爆發本土疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江近日本土疫情嚴峻，其中紹興、寧波、杭州確診數不斷攀升，當地政府升級封控措施。據《券商中國》報導，近期當地至少有17家A股上市公司響應當地政府防疫政策，先後宣布有序臨時停產。

根據統計，已至少有17家A股上市配合停產，包括浙江龍盛、貝斯美、鋒龍股份、爭光股份、揚帆新材、陽光照明、中欣氟材、春暉智控，以及半導體設備巨頭晶盛機電，另外還有國邦醫藥和其旗下的子公司浙江國邦、浙江東盈，以及寧波野馬電池等。

其中，晶盛機電於12月12日晚間公告稱，受疫情影響，公司及下屬公司位於上虞的廠區開始有序停產。此次臨時停產的主體包括公司及合並報表範圍內子公司紹興上虞晶信機電科技有限公司、浙江晶鴻精密機械制造有限公司、浙江晶瑞電子材料有限公司、浙江美晶新材料有限公司，涉及公司晶體生長設備、部分晶體加工設備、部分藍寶石材料以及輔材耗材零部件等業務。

晶盛機電表示，雖然目前臨時停產廠區業務在公司業務佔比較大（臨時停產業務營業收入，在2021年1-9月未經審計的合併報表營業收入佔比約70%），但是本次臨時停產預計不會對公司本年度業績產生不利影響。基於目前出現疫情，公司已在銷售合同約定的條款下與客戶協商調整交貨時間。在疫情得到控制後，公司也會快速有序恢復生產，通過調整生產計劃來儘早完成合同交付。

國邦醫藥表示，預計本次有序臨時停產將延遲公司部分產品的生產和交付，會對公司本月經營業績產生一定的不利影響，但對公司2021年度總體業績的影響相對有限。

野馬電池則稱，公司近日收到寧波市鎮海區新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組發布的通告，要求區域內除防疫需要和民生保障以外，全區其他各類企業暫時停工。

13日下午，浙江省召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會通報，自12月5日以來，到13日下午4時，浙江省三地累計報告確診病例192例、無症狀感染者1例(不包括轉為確診病例的數量，下同)。其中，寧波累計報告確診病例51例；紹興累計報告確診病例123例、無症狀感染者1例；杭州累計報告確診病例18例。

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