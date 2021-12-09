大陸今日激增本土「60+13」　上海、南京呼籲民眾勿前往外地

▲浙江本土疫情又起。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委9日通報，8日，新增本土病例60例，本土無症狀感染者13例。當天病例涉及6個省份，分別為內蒙古、浙江、黑龍江、江蘇、雲南、廣西。由於大陸華東多地近日接連傳出疫情，上海、南京相繼呼籲民眾，非必要暫時不要前往外地。

通報顯示，本土病例60例（內蒙古42例，均在呼倫貝爾市；浙江12例，其中紹興市9例、寧波市3例；黑龍江4例，均在哈爾濱市；江蘇1例，在南京市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州）。本土無症狀感染者13例（浙江12例，其中紹興市8例、寧波市3例、杭州市1例；廣西1例，在崇左市）。

浙江寧波、紹興和杭州近日相繼出現本土疫情，據《中新社》報導，浙江省衛健委表示，紹興、杭州兩地疫情均與近期省外疫情相關聯，屬同一傳播鏈。寧波疫情為獨立疫情，與紹興、杭州疫情無本地關聯。

上海7日新增1例本土確診病例，為外地一確診病例的密切接觸者。南京8日通報新增1例本土確診病例，同樣是外省市確診病例的密切接觸者。

南京8日新增確診者12月5日解除集中隔離醫學觀察，期間11次核酸檢測結果均為陰性。12月5日轉為居家健康監測，6日檢測結果呈陰性，但7日晚的檢測結果呈陽性，8日上午被診斷為確診病例。