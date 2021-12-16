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社會 社會焦點 保障人權

F-16撞山飛官「僅找回12屍塊」　軍方拒國賠推「個人因素失事」

記者黃哲民／台北報導

空軍少校飛官吳彥霆2018年駕駛F-16戰機參加萬安演習，不幸撞山殉職，留下妻子與年幼孩子，一家3口家庭破碎，吳男父母不甘英年健壯兒子橫死，僅找回零星12屍塊、難以拼湊大體，提告要求國賠共約2200萬元，台北地院認定軍方以機密為由拒絕提供事故調查等資料，卻又不能舉證自身無過失或怠忽職守，判空軍司令部應賠償吳男父母共466萬餘元。

▲▼飛官吳彥霆公祭。（圖／記者歐昶廷攝）

▲飛官吳彥霆駕機演習殉職，總統蔡英文到場致祭。（圖／資料照片）

空軍司令部推稱本件撞山原因，是交通部民航局航管人員將空域管制座標畫定錯誤，以致民航機與演習任務軍機空域重疊，更違反軍機優先使用空域原則，壓迫空軍戰管人員通知任務軍機爬升，使任務軍機無法依計畫爬升。

空軍司令部甚至辯稱，吳彥霆接獲通知可爬升高度後，應有20秒充裕時間飛越五分山，本案是「因其個人因素之獨立原因而造成失事」，至於所屬5名戰管軍官雖被監察院彈劾，但重點是行政作為有需要檢討之處，跟吳男殉職無關，不必國賠。

▲▼吳彥霆、妻子林芳瑩。（圖／翻攝吳彥霆臉書）

▲吳彥霆生前與妻子合影。（圖／翻攝吳彥霆臉書）

吳男父母各約70歲與60歲，遭逢喪子之痛、難以言喻，提告主張兒子返航時，被空軍戰管人員臨時變更航道為140，戰管人員還誤認戰機以高度2000呎到龜山島再爬高就好，不管他們兒子因受雲層影響、無法目視，兩度請求爬升，戰管人員仍等到戰機通過陸上目標左轉140後19秒，才准兒子爬升，以致兒子來不及爬升而撞山。

兩老強調兒子自小就培養報效國家的愛國心，也不負期望投入軍職，兢兢業業、戮力從公，正要在軍中發光發熱之際，卻因空軍司令部各級戰管人員集體疏忽，害得兒子被變更航向、限制飛行高度，駕駛億萬價值的的戰機高速撞山，機毀人亡，收屍僅找回零星12屍塊，難以拼湊大體。

兩老不甘英年健壯的兒子如此驟然橫死，至今仍哀痛逾恆、身心嚴重受創，要求空軍司令部國賠喪葬費、扶養費與精神慰撫共約2200萬元。

▲▼飛官吳彥霆公祭。（圖／記者歐昶廷攝）

▲飛官吳彥霆駕機演習殉職，同袍列隊參與公祭時有人掩面拭淚。（圖／資料照片）

法官審理認為，本案雙方的訴訟能力與資訊明顯不對等，戰機失事原因、調查內容與相關證物都在軍方手裡，吳男父母不但難以蒐證，連請求調查證據都被軍方拒絕提供，不能苛求吳男父母必須負擔原告的舉證責任，因此依法應改由軍方舉證自身「過失不存在」或「無怠於執行職務」、「與被害人損害間無因果關係」。

法官認定空軍司令部無法舉證自身無過失，據此判決空軍司令部應賠償吳父扶養費、精神慰撫共222萬餘元、賠償吳母243萬餘元，合計466萬餘元，可上訴。由於本案涉及軍事機密，不公開完整判決書，北院今僅公布法官認定舉證責任倒置、計算賠償金額等不涉及機密的判決摘要。

本案發生於2018年6月4日下午，吳彥霆駕駛F-16戰機參與「萬安41號」第1天的演習，從花蓮起飛擔任假想敵，按計畫對基隆港實施模擬攻擊後，從航向090脫離爬高要返航，卻在下午1時43分許在雷達光點上消失，於東北部基隆附近空域失聯，任憑隊友怎樣呼叫都沒回應，軍方隨即發動搜救。

不久，登山客發現吳男所駕戰機撞毀在新北市瑞芳區、平溪區交界的五分山，機身殘骸散落五分山雷達站步道約3公里處的數百公尺範圍，軍方尋獲吳男的少校肩章、軍服碎片，隔天將現場屍塊送驗，確認吳男殉職，得年31歲。據悉，吳男在事發前5年駕駛F-16戰機，曾遭遇墜海意外，當時跳傘逃生獲救。

監察院調查本案，彈劾5名相關軍官，其中時任戰管中心攔截管制官上尉史合成、賴文生，被懲戒法院判決各降2級改敘，時任戰管中心管制長少校盧易舜被判決降1級改敘。另2名被彈劾軍官，時任戰管中心管制長少校莊春源、主任少校區劍飛被認定無過失，不予懲戒。

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