F-16撞山「飛官吳彥霆殉職」！空軍司令部有疏失　一審判賠466萬

▲殉職飛官吳彥霆。（圖／翻攝吳彥霆臉書）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

空軍F-16戰機2018年6月於瑞芳山區發生撞山意外，導致飛官吳彥霆少校殉職，留下妻子與年幼的孩子，一家三口家庭破碎；案經監察院調查後，認定5名軍官違失重大、予以彈劾。吳彥霆家屬也訴請國賠，台北地院判空軍司令部應賠新台幣466萬4655元，全案可上訴。

吳彥霆於2018年6月4日漢光演習中駕駛F-16戰機執行假想敵任務，原計畫在進行模擬攻擊後立即以航向090脫離爬高返回花蓮基地，過程中吳彥霆兩度請求爬高，但戰管人員因內部問題未及時獲准，於其通過陸上目標左轉140後19秒始准其爬高，導致戰機爬高不及，並在當日下午1點43分在東北部基隆附近空域失聯，任憑隊友如何呼叫都無回應，不久，飛機殘骸在瑞芳滴水子路29號被登山客發現，吳彥霆確認殉職。

監察院經過調查後發現，攔管官史青年、戰協官賴文生、攔管長盧易舜、時任北部區域作戰管制中心管制長莊春源、時任空軍戰術管制聯隊戰術管制中心主任區劍飛等5人輕忽任務前整備，地障認知錯誤，違失情節重大且明確，經提案彈劾通過，移請公務員懲戒委員會。

吳彥霆父母事後各向空軍司令部訴請國家賠償，分別求償1089萬餘元、1110萬餘元。台北地院審酌，認定空軍司令部確有疏失，國賠要件成立，扣除撫恤金後，空軍司令部應賠償吳父222萬4748元、吳母243萬9907元，全案可上訴。