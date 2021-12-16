ECFA明年繼續的訊號？　陸學者：持續加強兩岸經貿合作發展

▲經濟部與陸委會印發的ECFA宣傳資料。（圖／翻攝自經濟部官網）

記者任以芳／北京報導

大陸國務院關稅稅則委員會昨15日宣佈，「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）將於2022年繼續實施協定稅率。消息一出，不少兩岸台商、相關中小企業鬆了一口氣。涉台學者包承柯接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也表示，大陸讓ECFA繼續進行，有兩層意思，一向台灣經貿產業發出非常完整確定的信息，持續加強兩岸經貿的合作與發展；二是破除民進黨的謠言與抹黑，未來大陸只會精準打擊「台獨」，絕對不是針對台灣百姓，同時加強民間交流合作。

海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）於2010年6月29日簽署，並在2010年9月12日生效，今年邁入第11年，台灣方面一直傳出大陸有意想終止的聲音。幾個月前，經濟部長王美花也澄清，ECFA沒有到期疑慮，陸方沒有要終止的訊息，就算有至少半年前必須先通知。

直到昨晚大陸商務部宣布的新消息，讓兩岸經貿交流往來終於暫時有了定心丸，同時徹底破除「陸終止ECFA」的謠言。未來，早收清單中台灣輸陸產品將繼續維持0％的優惠稅率，這是根據國務院關稅稅則委員會核定並發布2022年的關稅調整方案，對部分商品的進出口關稅進行調整。相關方案，除另有規定外，自2022年1月1日起實施。

▲上海東亞研究所助理所長包承柯。（圖／記者任以芳攝）

上海東亞研究所助理所長包承柯接受訪問時表示，不只有對台的ECFA，陸商務部也對所有商品進行綜合調整哲規範。像是東協、智利、新加坡的自貿協定，以及與香港、澳門的「關於建立更緊密經貿關係的安排」（CEPA）也將於明年明年1月1日繼續實施協定稅率。

ECFA持續進行所釋放訊號？包承柯進一步分析，大陸的做法充分希望兩岸必須和平發展，對於兩岸經濟融合的發展的軌道才有幫助。這也是向台灣經貿產業發出非常完整信息，就是繼續加強兩岸經貿的合作與發展。但對於少數腳踏兩條船的台獨企業，大陸依然採「個案」處理和警告。

包承柯指出，過去大陸「對台政策」和「台獨問題」是在一個鍋子，現在方向思路更清晰和明確，加強兩岸民間交流是重點。不管是對台優惠政策、ECFA政策延續，大陸是把台灣人民當作一個整體來思考，與精準打擊台獨是兩碼子事情，也就是「反台獨不反台灣」的方向更加明確。