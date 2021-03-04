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兩岸恢復對談因鳳梨生變？　港媒狠酸：大陸都還沒廢止到期的ECFA

▲▼鳳梨 鳳梨相關產品 鳳梨酥 鳳梨乾 鳳梨汁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鳳梨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱茀濱／綜合報導

3月起大陸暫停進口台灣鳳梨的消息一出，掀起全台不少人出面力挺鳳梨，議題持續延燒。不過，港媒昨（3）日卻發評論說，綠營操作鳳梨事件之餘，該想想這些年禁了大陸多少產品，加上早就到期的ECFA都沒被大陸廢止，若真有心恢復兩岸對談該停止炒作了。

針對總統蔡英文原本希望兩岸盡快恢復對談，沒想到發生鳳梨事件的言論，港媒《中評社》3日發表以「ECFA都沒廢炒作鳳梨爭議該停了」為題的快評質疑，鳳梨事件真的會影響台灣推動兩岸恢復對談嗎？如果是這樣，那綠營想恢復對談的意願和努力未免讓人生疑。

快評指出，其實綠營操作鳳梨事件之餘，應該捫心自問這幾年禁止大陸多少產品，包括華為、無人機、淘寶、愛奇藝，到疫苗、肉製品、大閘蟹等等；甚至還將大陸排除在特定產品供應鏈之外，大陸對此也沒有無限上綱對台灣反彈。

「此外，早就到期的ECFA，大陸可以但沒有單方面廢止，說明大陸並無意經濟制裁。」快評酸說，綠營一邊坐吃過去馬政府協商成果的老本，一邊消費「反中」情緒，但看似兩頭得利，卻並非全無風險及代價。不過，快評最後呼籲民進黨停止炒作鳳梨爭議，若真有心見到春暖花開，就應盡快營造一個良善的兩岸環境。

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