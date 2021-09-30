「台灣農民已經叫苦連天」　黃暐瀚：請蔡總統立刻中止ECFA

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「台灣農民已經叫苦連天」　黃暐瀚：請蔡英文立刻中止ECFA

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

記者杜冠霖／台北報導

中國20日起片面禁台灣釋迦及蓮霧進口，農委會主委陳吉仲揚言，若中方相關單位對我方循正式管道要求諮商沒正面回應，10月1日將向世貿組織（WTO）提出爭端解決控訴，資深媒體人黃暐瀚表示，原來蔡總統12年前就預知今天的窘境，所以直言ECFA是「糖衣毒藥」，「是毒藥，就趕快停！台灣的農民現在已經叫苦連天了！」

黃暐瀚指出，最近水果事件，讓自己有蔡英文是「時空旅人」的感覺。2016年民進黨重新執政到現在，蔡英文也已經當滿了五年多的總統，說好的廢止ECFA公投，從未看見、說好的立刻中斷ECFA，也無消無息，事實上，根據ECFA協議第16條，兩岸雙方都可以逕自宣布停止，宣布後滿180天，自動生效，「所以現在是在等什麼？」

蔡英文2010年時受訪表示，如果國民黨強行要簽ECFA，將來等民進黨重新執政之後，一定舉辦廢除「ECFA公投」，對此，黃暐瀚指出，既沒有中止ECFA公投，也沒有任何中斷ECFA的動作，「不是說ECFA是毒藥？你會讓你的家人，你的同胞，明知是毒藥，還繼續吃毒藥嗎？」

黃暐瀚指出，台灣的農民現在已經叫苦連天，既然是毒藥，得趕快停藥，請立刻宣布中止ECFA，免得台灣繼續過度依賴中國大陸，先經後政，最後被大陸統戰，「蔡總統，別再讓ECFA毒害台灣了！」

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