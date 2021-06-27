上海禾新醫院9週年　掛牌台胞台商定點醫院

▲6月25日 ，聯新國際醫療上海禾新醫院9週年院慶，同時也是「上海市台灣同胞投資企業協會台胞台商定點醫院」掛牌儀式及「功能性社區健康促進服務」啟動儀式。（圖／禾新醫院提供）

記者陳政錄／上海報導

作為兩岸ECFA簽訂後，在大陸核准設立的第一家台商獨資醫療機構，聯新國際醫療上海禾新醫院日前舉辦9周年慶典，以及「上海市台灣同胞投資企業協會台胞台商定點醫院」掛牌儀式，院方表示，盼透過搭建交流、合作與經營的平台，促進兩岸醫療健康產業的發展。

上海是大陸台商台胞最為集中的地區之一，因此台商台胞在大陸如何更方便快捷地就醫，一直以來是大陸工作的台商及經常來往於兩岸之間的台胞最關注的一個問題。

▲ 上海禾新醫院。

其中，海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）於2010年簽訂後，2012年成立的上海禾新醫院，除為在滬民眾與外籍人士提供集「醫療保健、醫療服務、健康管理」服務，也提供上海台商、台胞健保報銷等醫療問題，並增設「企業健康管理中心」、「兩岸醫療緊急救援中心」及「24小時呼叫中心」。

在25日舉行的9週年院慶，暨「上海市台灣同胞投資企業協會台胞台商定點醫院」掛牌儀式及「功能性社區健康促進服務」啟動儀式上，海協會副會長李文輝、上海台辦副主任李驍東、上海台協會長張簡珍以及上海地方、醫院代表，共同為禾新醫院成為台胞台商定點醫院掛牌。

禾新醫院表示，展望未來，將擴大提供各項線上醫療諮詢服務，同時，建設「高端婦幼醫療中心」、「全科醫療示範暨培訓中心」、「境外人士緊急醫療中心」、「醫療產業發展研究中心」，搭建起一個交流、合作與經營的平台，希望藉此促進兩岸醫療健康產業的發展。

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