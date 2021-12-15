大陸宣布：2022年「繼續實施ECFA」　與紐澳等國協定降稅

▲大陸財政部公告，2022繼續實施ECFA 。（圖／CFP）



中央社記者吳柏緯上海15日電

中國大陸財政部今天晚間發布公告，國務院關稅稅則委員會已核定並發布2022年的關稅調整方案，其中「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）已完成降稅，將繼續實施協定稅率。

海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）在2010年6月29日簽署，並在2010年9月12日生效，去年屆滿10年，到期後將終止聲音甚囂塵上。經濟部長王美花10月間曾表示，海峽兩岸經濟合作架構協議沒有到期疑慮，也未接獲陸方要終止的訊息。

根據中國大陸財政部今天晚間發布，「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）已完成降稅，繼續實施協定稅率。 據發布，這是根據國務院關稅稅則委員會核定並發布2022年的關稅調整方案，對部分商品的進出口關稅進行調整。相關方案，除另有規定外，自2022年1月1日起實施。

除了ECFA外，中國與東協、智利、新加坡的自貿協定，以及與香港、澳門的「關於建立更緊密經貿關係的安排」（CEPA）也將於明年繼續實施協定稅率。

除了上述的協定之外，公告也提到，中國與紐西蘭、秘魯、哥斯大黎加、瑞士、冰島、韓國、澳洲、巴基斯坦等國的自貿協定進一步降稅；中國與瑞士的自貿協定按照有關規定，自2022年7月1日起針對部分資訊技術協定擴大範圍的產品降低協定稅率、亞太貿易協定（APTA）繼續實施，並從2022年7月1日起，針對部分資訊技術協定擴大範圍的產品，降低協定稅率。

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