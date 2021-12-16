烏日回收場失火+草屯露天燃燒　草屯南投下午臭到深夜爆民怨

▲草屯不肖業者趁夜露天燃燒廢裝潢建材，遭南投環保局當場告發（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

台中市烏日區清潔隊的垃圾暫置區於14日突然失火，火勢雖然在傍晚獲得控制，但悶燒的空汙隨風南飄，導致草屯鎮周邊地區晚間到處瀰漫刺鼻臭味，引發怨聲載道：「難道草屯垃圾山又自燃了！？」南投縣環保局除向台中方面確認空汙來源，同時間也在草屯鎮某處農田附近當場查獲不肖業者露天燃燒廢棄裝潢材料，將依違反空汙防治法開罰。

台中烏日清潔隊暫置區在前天下午2點半左右，因不明原因起火，造成大量空汙飄散到草屯鎮、南投市一帶，自下午起馬路街道巷弄都聞得到刺鼻臭味，民怨也在「草屯人」等臉書社群炸鍋：「不會垃圾山又燒起來了吧？」「燒塑膠的味道！」「快中毒了！」「聞了頭暈想吐，一直咳嗽！」還有網友指出，連彰化芬園鄉都能聞到。

當天直到深夜11點後，臭味才慢慢散去；縣府環保局指出，經向台中市環保局確認，烏日區清潔隊暫置區的火勢當天傍晚已將撲滅，但還是會有悶燒的煙冒出臭味，該局派員徹夜留守現場，防止火勢復燃。

環保局指出，草屯警分局於晚間9時許也接獲報案，指鎮上某處空地有露天燃燒情形，立刻派員前往巡查，果然在一處農田附近當場發現有不肖廠商露天燃燒大量裝潢廢木材，造成臭味；該廠商業者坦承，從傍晚就開燒，環保局即依違反《空氣污染防制法》第32條告發，因違法者為工商廠場，可處10萬至500萬元罰鍰。

環保局解釋，當天的空汙事件乃綜合因素造成，除當晚即在臉書社群做出說明，也對草屯、南投地區民眾感到遺憾抱歉，若發現露天燃燒，可儘快通報專線（049）223-4685。



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