大陸霾害今晚來襲！西半部空品全亮「橘紅色警示」　好轉時間曝

▲環保署表示，14日白天起中部以北地區空氣品質漸趨好轉。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

大陸天津到上海等地區10日至11日持續出現霾害現象，環保署研判，境外污染物將在今（12日晚）伴隨東北季風影響台灣空氣品質，全台多為橘色提醒等級，西半部局部地區短時間達紅色警示等級，雲嘉南沿海地區因風強可能出現地表揚塵現象。

環保署預估，今晚起將隨東北季風增強影響台灣空品，北部地區PM2.5小時濃度將達40~60微克/立方公尺，隨著境外污染物往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級，西半部局部地區短時間達紅色警示等級，雲嘉南沿海地區因風強可能出現地表揚塵現象。預計14日白天起，中部以北地區逐漸緩和，南部地區風速較弱，污染物可能停滯造成累積，空氣品質多為橘色提醒等級。

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▲環保署指出，今晚起將隨東北季風增強影響台灣空品。（圖／翻攝空氣品質監測網）



因應境外污染可能影響空氣品質，環保署指出，除事先協調台電、麥電等燃油與燃煤電廠減排，降載外，並提醒地方政府隨時關注空品變化，後續將適時啟動預警及應變措施，要求轄內大型污染源進行降載或減排，並特別加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為，以降低空氣品質惡化的影響。

環保署表示，14日白天起中部以北地區空氣品質漸趨好轉，南部地區位於下風處，風速較弱，仍須留意污染物累積情形，請留意空氣品質變化。由於空氣品質受氣象條件影響大，冬季天氣變化快速，環保署提醒，預報不確定性較高，應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。