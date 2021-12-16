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立陶宛在台設立經貿代表處　近日啟動館長徵選

▲▼立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞代表團前往總統府，會見總統蔡英文。（圖／取自Facebook／Dovilė Šakalienė）

▲總統蔡英文日前接見立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞代表團。（圖／取自Facebook／Dovilė Šakalienė）

文／中央社記者陳韻聿倫敦15日專電

立陶宛規畫明年1月在台灣設立經貿代表處。經濟暨創新部副部長聶利烏詩葉涅（Jovita Neliupšienė）表示，近日將展開館長徵選程序。

她今天告訴波羅的海通訊社（BNS），代表處初期將編制2人：經貿代表及其副手。她說，已有幾個可能的駐台館址選項。

去年底上任的立陶宛政府積極發展與印太區域的關係，並規畫在澳洲、南韓、新加坡等國設立大使館，在台灣則設置經貿代表處。

其中，位於首都坎培拉（Canberra）的駐澳洲大使館11月已正式對外運作，位於首爾的駐南韓大使館10月底已展開業務，預計年底正式對外開幕，駐新加坡大使館則擬明年1月成立。

立陶宛政府允許在首都維爾紐斯（Vilnius）設立台灣代表處，引發北京強烈不滿，自8月初召回駐立大使後，持續加大對立陶宛的外交及經貿施壓力道，並於11月單方面將雙邊關係降級至1961年維也納外交關係公約最低的「代辦」等級。立陶宛企業對中國的進出口貿易也陸續面臨申請許可遭刁難、無法清關等「技術」障礙。

台灣方面，除了駐立陶宛台灣代表處11月18日順利成立，外交部近日也表示，將全力協助立陶宛抗衡中國的蠻橫打壓，並持續強化與立陶宛的合作關係、提升貿易採購量能。

立陶宛企業局昨天表示，預計明年春天起透過PCHome電子商務平台協助立國企業擴大經營台灣市場，16日將舉行商機說明會。若企業局能成功召集超過20家本國企業參與在PCHome開設的立陶宛「國家館」平台，則立陶宛在台電商「國家館」將可望是亞洲規模最大。

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