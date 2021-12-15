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立陶宛內閣急拆「倒閣炸彈」　只有1人先被祭旗

▲▼立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte，左），白俄羅斯反對派人士齊哈諾夫斯卡亞（Sviatlana Tsikhanouskaya，右）。（圖／路透）

▲立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte，左），因為運輸白俄羅斯鉀肥事件，面臨倒閣危機。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

立陶宛國營企業「立陶宛鐵路公司」（Lithuanian Railways，LTG）爆出替遭到歐美制裁的「白俄羅斯鉀肥」（Belaruskali）進行運輸業務，引爆整個內閣的倒閣危機，為了平息民怨， LTG 的執行長巴圖斯卡（Mantas Bartuska）下台以示負責，成為這次倒閣危機當中，唯一被祭旗的成員。

根據《路透社》報導，波羅的海國家向來對於白俄羅斯（又譯白羅斯）侵犯人權行為直言不諱，LTG被爆出替白俄羅斯運送鉀肥之後，使得政府形象大受影響，外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）及交通部長思庫歐迪司（Marius Skuodis）雙雙遞出辭呈，甚至傳出總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）可能會宣布內閣總辭。

▲▼立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／路透）

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）一度因為鉀肥事件主動請辭，但並未獲得批准。（圖／路透）

不過在當地時間14日，總理希莫尼特表示，沒有批准兩位部長的請辭，也不會內閣總辭，考量到新冠病毒與移民帶來的挑戰，貿然改組政府是不負責任的。立陶宛與波蘭從今年夏天開始，就一直面臨來自白俄羅斯邊境的中東與非洲移民湧入，歐盟認為這是白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）精心策畫的人造移民危機。

LTG的聲明指出，董事會與執行長一致認為，為了緩和局勢，以及把公司聲譽面臨的風險降到最低，一致決定執行長請辭以示負責，但是目前也缺乏足夠的法律依據，可以停止運輸鉀肥。

「白俄羅斯鉀肥」是世界上主要的肥料生產商之一，內陸國家白俄羅斯必須透過立陶宛的克萊佩達港（Klaipeda）出口，也是白俄羅最主要的外匯來源。

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）因為贏得了一場爭議性的選舉，1年後遭到美國的制裁，為期4個月的鉀肥銷售禁令緩衝期，在12月8日生效，但是鉀肥繼續通過立陶宛對外運輸。

▲▼立陶宛鐵路公司執行長巴圖斯卡（Mantas Bartuska）。（圖／取自Lithuanian Railways）

▲立陶宛鐵路公司執行長巴圖斯卡（Mantas Bartuska）是鉀肥事件中，唯一被祭旗的對象。（圖／取自Lithuanian Railways）

即將下台的LTG 執行長巴圖斯卡指出， LTG與白俄羅斯已經簽訂了於2023年底到期的合約，而且已經預付了12月和明年1月的使用鐵路服務費，如果沒有足夠的法律依據，會讓 LTG在國際仲裁之下，面臨足以導致公司破產的罰款。

但是反對黨表示，持續運送鉀肥，會損害立陶宛在西方盟國當中的形象。

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