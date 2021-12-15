逆風飛翔　朱明宏創業有成感恩惜福做公益

▲朱明宏（後排左2）熱心公益，事業有成後，在立委林宜瑾鼓勵下，決心參加民進黨台南市議員第11選區的初選，希望有機會實踐他的理念與抱負。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

勞工孩子朱明宏，雙親在職災中造成中度及輕度殘障，他早早工讀來分擔家計，朱明宏在逆境成長奮發努力，也更懂得惜福感恩，他與友人共同創立科技公司，自此開啟科技事業的展圖，他創業後仍不忘初心，熱心做公益，更在立委林宜瑾鼓勵下，決心參加民進黨市議員第11選區初選，希望有機會服務幫助更多的人。

朱明宏是勞工家庭的孩子，從小他就非常有責任感及孝心，父母親上班時，他就負起照顧胞妹的任務，不幸地是朱明宏的父母親，在一次職災時造成中度及輕度殘障，有如晴天霹靂般的惡耗使原本小康家庭陷入困頓，為分擔家中的經濟，朱明宏以半工半讀的方式來完成學業及貼補家用，他從1999年踏入電腦科技業工作，他在工作中不斷奮發學習充實技能，薪資跟著提升許多，終於有效改善家中經濟。

由於朱明宏的父母，從小就教育他要慈悲惜福，自身若有能力去行善做公益，千萬不可推辭，應盡心盡力去幫助需要幫助的人，因此造就他對公益服務的熱衷，只要有需要，他出錢出力十分用心，或許是好心有好報，他冥冥中得到上天的幫助，使工作愈來愈順利，也有了創業的機緣。

朱明宏本身是科技業出身，他慧眼獨具發覺公部門及學校團體有商機，適逢友人在聊天時講起要創業的念頭，於是朱明宏與朋友們決心一起攜手開創共同的夢想，並共推朱明宏擔任代表人，在2010年創立「宏權科技公司」針對差勤管理系統建置為品項開始經營行踃，結果不負眾望，每年公司營業額都持續增長，除台南市政府及學校團體的標案外，朱明宏的公司也在2016年如願標下國立中央大學附屬中壢地區高級中學以下學校雲端系統差勤系統建置，甚至2018年在嘉義市政府、2019年桃園市政府教育局、2020年嘉義縣政府、2021年屏東縣政府及台中市政府教育局‥等等，都成功標下最高單價有6百餘萬元的案子，可見朱明宏公司的服務及專業品質，深受許多縣市公部門及學校團體所認同。

朱明宏表示，他因平時公餘參與公益活動時，結識當時擔任台南市議員的林宜瑾團隊，由於他的事業逐漸步入軌道，他也多出時間可以抽身到服務處去擔任義工，經常陪同或代表林宜瑾議員前往關懷弱勢，他看到社會上有許多陰暗角落，有不少社會邊緣人亟待幫助，令他感到非常的不捨，驅使他全力去幫助弱勢家庭及團體。

由於朱明宏長期捐贈弱勢、濟弱扶傾的善舉，受到各界認同，立委林宜瑾更對他讚賞有加，鼓勵他參選民代，發揮大愛精神號召更多人的，去幫助需要幫助的弱勢民眾，朱明宏幾經深思決定參加民進黨台南市議員第11選區的初選，期望他有機會能出線，實踐他的理念與抱負，幫助更多需要幫助的人。