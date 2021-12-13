　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

恆生金融科技投入社會公益數年　成為公益領頭羊

恆生金融科技（圖／業者提供）

圖、文／恆生金融科技提供

恆生金融科技，一間最具溫度的貸款公司。創辦人王俐喬曾表示，在自己有能力的情況下，幫助生活在同一片土地的身邊人，這樣才能使社會變得更有人情味、更美好。

恆生金融積極參與各項公益活動，協助了眾多弱勢族群走出他們的人生困境，秉持著社會共享的信念，持續社會經濟貢獻，在多年耕耘之下，榮獲2021年「華人公益大使」及「誠信品牌金傳獎」、「十大績優年度企業金炬獎」三大殊榮，肯定了恆生在社會經營以及公司治理方面的努力。

以人為本的企業精神，實踐永續經營理念
「我們常常會對客戶的狀況，感到忐忑和著急，生怕一個錯過，就成了天人永隔！」在如今錢關難過的時代，恆生金融，總是為每一個有金錢問題的人憂心不已。恆生以人為本，以關懷每個社會角落為己任的核心精神也體現在他們的服務當中。

「我們不是醫生，但是我們一樣在救人。」除了以懸壺濟世的心態，拯救他們經手的每為客戶之外。恆生更在2020年，捐贈了上百件防護衣給那些為台灣一同奮戰站在第一線的醫師、護理師以及警消人員們，希望協助台灣一起度過這個疫情的困境！

恆生金融科技（圖／業者提供）

恆生金融和客戶攜手打造適「人」適「生」的光明人生
「人生並非都是一帆風順，或多或少會遇到一些意外，如不即時解決，這道關卡或許就很難走過了...」王俐喬創辦人曾這樣說。

恆生金融不遺餘力地落實社會責任，並幫助眾多社會不幸家庭重獲溫暖，更教導大眾何謂良好的理債以及理財知識。在施以援手的同時，更讓他們有了自保的能力，故獲得了許多社會大眾的支持與信任。

恆生金融秉持著以人為本的經營理念，不忘初衷，未來也將持續回饋社會，使善的力量在各個角落，開枝展葉、生生不息。

恆生金融科技（圖／業者提供）

官方網址：https://bit.ly/3dpOES3
https://bit.ly/3pA3ESX

►雅詩蘭黛「小棕瓶」殺到1850元！

ET快訊
長髮妹重訓「脫到只剩丁字褲」！　健身狂入侵留言全歪樓
拋家棄子再娶二房！臨老中風討扶養費　兒拒付曝「悲慘童年」
獨／台南驚現「大噴泉」！　激衝2米高狂洩
女員工下班車禍亡「老闆辯她請假」　4證據打臉賠百萬
他月刷21萬「能活著算奇蹟」釣出百萬卡神　網一看搶認乾爹
台電變電所爆炸「驚天蘑菇雲」畫面曝　一團火球在天空爆開來
陳時中鬆口「降級可能時間」！　防疫改打防守戰
「9成用戶不賠」2000戶只賠1元！　台電計算方式曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

恆生金融科技投入社會公益數年　成為公益領頭羊

林美秀被打入冷宮還笑得出來？原來是因為「它」

雙12嗑爆雞米花、牛肉堡買1送1！「5大速食店」最新優惠懶人包

今天有12元美式、拿鐵買2送2！4大超商「雙12咖啡優惠」一次看

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

豪車停隧道中...男子突下車秀舞　左右搖擺跳到忘我！還錄影留念

恆生金融科技投入社會公益數年　成為公益領頭羊

林美秀被打入冷宮還笑得出來？原來是因為「它」

雙12嗑爆雞米花、牛肉堡買1送1！「5大速食店」最新優惠懶人包

今天有12元美式、拿鐵買2送2！4大超商「雙12咖啡優惠」一次看

藍心湄買玩具遭人插隊！FB求解怎辦　陶晶瑩「神回覆1招」5千人讚爆

婆媽「魚躍龍門」摔一團　胡瓜親自示範遭嗆：你也沒多行

快訊／林秉樞疑打特權疫苗　高嘉瑜：請法院調查他

嗆聲畫面曝！汽車駕駛不爽騎士1舉動　「拿棍棍」下車怒譙三字經

「錶王」Tiffany藍錶飆億級天價　潘瑋柏預測這只勞力士也要漲了

《尋找神話之鳥》　台南鳥會邀百人戲院欣賞生態紀錄片

終結韓戰有望！　文在寅：美中北韓原則上同意發表「終戰宣言」

韓長髮正妹「重訓脫到只剩丁字褲」！健身狂入侵留言全歪樓超爆笑

28萬戶沒得賠！台電停電不採「專案賠償」　停電1小時只賠1元

公牛9人被隔離！灌籃王拉文也驗出陽性　僅剩9名可用之兵

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

消費熱門新聞

台中新光三越睽違10年改裝

4大超商「雙12咖啡優惠」一次看！

年底買電動機車秘技不到三萬入手

雙12整點特殺手速催落　Switch只要1298元

冬天廁所濕臭味網推1秒清新妙招

Roots outlet改裝必逛重點一次看

4大超商「雙12咖啡優惠」先筆記！

限時3天！超商5咖啡飲品買12杯送6杯

新秘神推全聯「防掉色爆品」

「5大速食店」最新優惠懶人包！

林美秀被打入冷宮還笑得出來？

送禮激推質感實用Dyson限定禮盒

「5大速食店」最新優惠一次看

晨光土司料理大賽萬元好禮帶回家

更多熱門

相關新聞

潛心修道發共願　觀音寮師姐捐白米助弱勢

潛心修道發共願　觀音寮師姐捐白米助弱勢

位於花蓮吉安鄉福興村山腳下觀音寮一群潛心修道的師姐們，為挹注吉安鄉關懷弱勢戶繼中元佈施8000餘斤吉安米之後，再贈8300斤優質在地吉安米，接續對吉安鄉的社福關懷。

南紡購物中心董座返鄉送暖

南紡購物中心董座返鄉送暖

20歲男「為了載女友買車」陷糾結

20歲男「為了載女友買車」陷糾結

李洋、王齊麟為公益發聲懷抱感恩的心

李洋、王齊麟為公益發聲懷抱感恩的心

高雄嬤狂掃21愛心便當　她認了要選里長

高雄嬤狂掃21愛心便當　她認了要選里長

關鍵字：

恆生金融貸款公益弱勢

讀者迴響

熱門新聞

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

同居剛滿一週！她開電腦驚見男友妹裸照

彰基院長一天開17台刀　醫諷：難道有分身？

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

進門先抱！嫩媳穿短褲坐公公旁

快訊／台北美國學校明天緊急停課

4縣市大雨特報　明下探14度

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面