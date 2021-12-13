恆生金融科技投入社會公益數年　成為公益領頭羊

圖、文／恆生金融科技提供

恆生金融科技，一間最具溫度的貸款公司。創辦人王俐喬曾表示，在自己有能力的情況下，幫助生活在同一片土地的身邊人，這樣才能使社會變得更有人情味、更美好。

恆生金融積極參與各項公益活動，協助了眾多弱勢族群走出他們的人生困境，秉持著社會共享的信念，持續社會經濟貢獻，在多年耕耘之下，榮獲2021年「華人公益大使」及「誠信品牌金傳獎」、「十大績優年度企業金炬獎」三大殊榮，肯定了恆生在社會經營以及公司治理方面的努力。

以人為本的企業精神，實踐永續經營理念

「我們常常會對客戶的狀況，感到忐忑和著急，生怕一個錯過，就成了天人永隔！」在如今錢關難過的時代，恆生金融，總是為每一個有金錢問題的人憂心不已。恆生以人為本，以關懷每個社會角落為己任的核心精神也體現在他們的服務當中。

「我們不是醫生，但是我們一樣在救人。」除了以懸壺濟世的心態，拯救他們經手的每為客戶之外。恆生更在2020年，捐贈了上百件防護衣給那些為台灣一同奮戰站在第一線的醫師、護理師以及警消人員們，希望協助台灣一起度過這個疫情的困境！

恆生金融和客戶攜手打造適「人」適「生」的光明人生

「人生並非都是一帆風順，或多或少會遇到一些意外，如不即時解決，這道關卡或許就很難走過了...」王俐喬創辦人曾這樣說。

恆生金融不遺餘力地落實社會責任，並幫助眾多社會不幸家庭重獲溫暖，更教導大眾何謂良好的理債以及理財知識。在施以援手的同時，更讓他們有了自保的能力，故獲得了許多社會大眾的支持與信任。

恆生金融秉持著以人為本的經營理念，不忘初衷，未來也將持續回饋社會，使善的力量在各個角落，開枝展葉、生生不息。

官方網址：https://bit.ly/3dpOES3

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