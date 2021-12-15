孩子吵不想上學！爸出招帶他去「工作」　一天後改口：想回學校

▲孩子吵說不想上學，被爸爸帶去體驗「工作」是怎麼一回事...（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

最強機會教育！一位爸爸聽到兒子吵著說「不想上學」，索性向學校請了一天假，父子倆一起出門，但這趟不是出去玩，而是到村里撿垃圾，沒想到孩子歷經一天「工作」後，立刻改口「想上學」，讓近萬名網友覺得既佩服又好笑，紛紛直呼「很棒的作法」、「痛苦是比較出來的」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出4張照片，從中可見一名國小男童頭戴鴨舌帽、身背竹簍，在爸爸陪同下，一步步夾起水溝和樹叢內的垃圾，相當充實。等到好不容易休息，男童似乎是累了，坐在路邊也忍不住閉目養神，趁機恢復體力。

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▲男童坐在路邊，但似乎累壞了，因此趁空檔閉目養神。（圖／爆廢公社）

原PO笑說，他同事聽到小朋友吵鬧不想上學，想說來一場「機會教育」，直接幫孩子請一天假，帶人到村里勞動服務，除了貢獻環境，也體驗「工作」的感覺，結果一整天下來，孩子果真改口「想上學了」。

許多網友看完都留言，「高招」、「真．不想上學就去工作」、「很好的教育方式」、「很有意義」、「最棒的教育，比任何打罵都有效」、「言教不如身教的典範」、「不用霹靂手段，難顯菩薩心腸」、「不上課就上班的概念，我可以都不要嗎XD」、「撿垃圾他只會正常上學，帶他搬磚塊才會用功讀書」、「現代問題需要現代手段」、「教育兼做環保，很讚」。

不過，也有家長踢到鐵板，「那如果他喜歡，說以後不用上學了怎麼辦」、「我試過了，結果晚上跟我說明天還要去」、「我老公帶去工地挖一天沙，我兒子竟然說明天還想去」、「我帶過小孩去海邊撿，但怎越撿越開心，還撿了一堆貝殼」、「怎麼辦⋯這招我家的行不通！我家的屁孩們特愛跟我老公去工地工作⋯因為有錢賺」掀起熱議。

▼男童將水溝內的杯子夾進垃圾袋。（圖／爆廢公社）

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