高市垃圾車突鬼切又闖紅燈！後車險撞安全島氣炸　環保局道歉了

記者賴文萱／高雄報導

有民眾在FB社團爆料公社中投訴，高雄市一輛垃圾車不考慮後方車輛距離，打了方向燈立馬變換車道，害後車險些擦撞，質疑高雄市政府的垃圾車有特權可以闖紅燈是嗎？對此，高雄市環保局出面致歉表示，針對闖紅燈的同仁會送職工考核委員會議處，至於違反交通規則部分將送警察單位處理。

▲高雄市一輛垃圾車被指控在路上鬼切又闖紅燈，讓後車險撞上安全島。（圖／翻攝自爆料公社）

爆料民眾在爆料公社PO出一段行車紀錄器，影片中只見一輛垃圾車原本開在道路的右前方，疑似想超車，因此打了方向燈後就隨即向左橫切進內線車道，害得後方駕駛只能緊急煞車閃躲，險些被逼車撞到分隔島。另外，該輛垃圾車也被拍到無視燈號已從黃燈轉為紅燈，還加速硬闖的畫面。

▲該輛垃圾車還被拍到闖紅燈。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO氣得大罵，「這就是高雄市政府清潔隊的素質？不考慮後方車輛距離，方向燈打了立馬變換車道，害後車險些遭擦撞，駕駛也險些被逼車撞到分隔島！高雄市政府的垃圾車有特權可以闖紅燈是嗎？」

對此，高雄市環保局出面致歉表示，針對該名同仁被拍到闖紅燈部分，確實違反本局訂定勞工安全衛生規則，該違反行為將送職工考核委員會議處，至於違反交通規則部分將送警察單位處理。

環保局表示，同仁在出勤之前都會由隊職幹部進行勤前教育，包括交通安全、勿飲酒、車輛檢查等相關教育訓練，感謝民眾提供相關影片，後續將請隊職幹部教育同仁，勿再發生類似事件。