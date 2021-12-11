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騎士突左轉被垃圾車猛撞！拖行30m滿地血亡　妻告國賠獲157萬賠償

▲▼垃圾車,環保,清潔,廢棄物,回收,垃圾,臺北市環保局（圖／記者周宸亘攝）

▲台中騎士突然左轉，下一秒遭直行垃圾車撞死，妻提國賠獲賠157萬。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台中環保局一名59歲曾姓員工去年2月駕駛垃圾車出勤，行經霧峰區峰堤路、吉峰西路岔口時，撞上一名突然左轉的78歲林姓騎士，對方送醫後不治。曾男除被依過失致死罪起訴，死者家屬也另外提出國賠，台中地院3日依曾、林2人各有50%過失責任，判處台中環保局須賠償死者家屬157萬多元，可上訴。

根據判決書指出，曾男在台中環保局清潔隊工作20多年，他2020年2月10日下午駕駛垃圾車要到大里區出勤，不料行經峰堤路、吉峰西路口時，撞上從外側要左轉的林姓騎士，拖行林男30公尺後才停下，造成林男頭部重創大量出血，送醫後因顱腦出血、創傷性休克併中樞衰竭，傷重不治。曾男事後被檢方依過失致死罪起訴。

另外，死者家屬表示，曾男當時駕駛環保局垃圾車執行公務，卻在峰堤路限速30公里的路段，以時速約50公里速度超速行駛，而且當天天氣晴朗、柏油路面乾燥、無缺陷及無障礙物、視距良好，卻未注意前方行車狀況，最終撞上並造成林男死亡，決定提出國賠。

環保局則稱，死者轉彎前，先繞向路外與峰堤路呈90度，接著未等綠燈，也未禮讓直行車，就突然加速要通過路口，才因此被垃圾車撞上，兩車撞擊後呈90度狀態，顯然被害人是主動要以待轉的方式左轉，當時情況縱使曾男以30公里行駛，也根本無法閃避被害人，認為曾男超速與事故的發生無因果關係。

台中地院3日審理案情，根據事故鑑定結果，「林男駕駛機車，由路外進入車道左轉，未禮讓左後方直行車先行；曾男駕駛垃圾車，行經號誌管制路口，有超速行駛情況，導致其遇狀況煞閃不及，同為肇事原因」，認為曾、林2人各有50%過失責任，判處台中環保局須賠償林妻及其子女共157萬多元，可上訴。

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