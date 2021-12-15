集中檢疫所消防演練　南消二大隊確保檢疫民眾安心住

▲台南市消防局第二救災救護大隊，為維護集中檢疫所消防安全，15日下午在麻豆區集中檢疫所，進行自衛消防編組及消防搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊安檢小組，為強化集中檢疫所消防安全，已主動針對該場所消防安全設備檢查，二大隊麻豆分隊更是預先規劃為維護集中檢疫所消防安全，15日下午在麻豆區集中檢疫所，進行自衛消防編組及消防搶救演練。

鑒於今年國內彰化市喬友大樓防疫旅館及台中市中區防疫旅館火警，為因應即將到來春節返鄉期間因應新型冠狀病毒防疫需求，入出國境之人員，主管機關得採行防疫、檢疫、隔離治療等必要處置，必須在中央流行疫情指揮中心所指定之集中檢疫所進行約2週的檢疫觀察，為力求住民安全，台南市消防局第二救災救護大隊安檢小組，已針對該場所消防安全設備檢查及消防演練。

這次消防演練，出動麻豆分隊各式消防及救護人車前往實地演練，目前檢疫所內尚無收容住民，可讓消防人員實地踏勘及進行人車部署並了解場所內部格局；另指導場所自衛消防編組人員更加認識所應扮演的角色及作為。

因檢疫所屬特殊地點，場所應依員工勤休、分流上班等情況，規劃自衛消防編組，入住房客造冊管理並規劃2處以上火災逃生動線及戶外集合地點；藉此讓場所通報班人員清楚知道於通報消防機關應主動告之119人員現場為檢疫場所以維護救災人員安全、避難引導班人員在疏散住民時，應按照規劃的分流路線逃生並提醒住民應戴上口罩，盡可能與他人保持距離，並配合指示前往戶外集合點。

第二救災救護大隊丁大隊長春能呼籲檢疫場所，應確保逃生動線順暢；因應防疫，原先封閉之出口，火災時應無障礙，並提醒場所若進行增建、改建、修建、室內裝修施工，管理權人應於開工前3天提報施工中消防防護計畫至當地消防機關備查。





消防局李局長明峯更強調各場所秉持「自己財產、自己保護」的防災理念，加強並落實自衛消防編組訓練，消防局也將在年節前推行轄內各集中檢疫場所消防搶救演練，以確保檢疫民眾能住得安心。