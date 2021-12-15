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美3大疫苗抗Omicron恐無效　關鍵在第3劑！哈佛MIT最新研究出爐

▲▼疫苗。（圖／路透）

▲美國現行批准的輝瑞BNT、莫德納及嬌生疫苗。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國14日發布一項新研究，依據實驗室數據，美國現行核准的3大新冠疫苗，也就是輝瑞/BNT、莫德納、嬌生疫苗，面對新變異株Omicron的防護效力似乎大幅下降，中和抗體反應呈現「低下至不存在」（low to absent），但若施打加強針之後，便能恢復大部分保護力。

路透報導，哈佛大學、麻省理工學院及麻州綜合醫院（MGH）的研究人員，分別針對輝瑞/BNT、莫德納、嬌生疫苗接種者的血液樣本進行研究，檢驗受試者血清對類似Delta、Omicron等變異株的假病毒（pseudovirus）中和抗體反應。

然而研究人員發現，依據常規疫苗接種方案，也就是BNT打兩劑、莫德納打兩劑、嬌生打一劑的狀況下，面對Omicron病毒，受試者血清中和抗體反應均呈現「低下至不存在」，但受試者若在近期施打加強針，血清會展現出強大中和病毒能力。

科學家認為，Omicron變異株比先前變種病毒株更具傳染性，傳播能力約是Delta病毒的2倍。

儘管這份研究尚未經同行審查，但結果與近期發表的多份研究結果相同。牛津大學研究團隊13日表示，BNT疫苗及AZ疫苗的2劑施打方案，不能產生足夠中和抗體來對抗Omicron。美國輝瑞藥廠及德國生技公司BioNTech上周表示，只打2劑疫苗可能不足以預防Omicron，但實驗研究結果，接種第3劑能有效中和。

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