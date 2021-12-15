8歲還尿床！狠父氣炸拿衣架打到瘀青　遭判刑3月再賠女兒8萬

▲國小三年級的女童因為尿床，被爸爸拿衣架狠打出兩大塊瘀青。（圖／123RF）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名國小三年級的陳姓女童今年1月因為尿床，竟然被爸爸拿衣架狂打左大腿，打到腳上出現2大塊瘀青。媽媽見狀氣得以女童為原告向爸爸提告。法院審理後， 狠父坦承犯行，後判緩刑3年並支付公庫6萬元，另外，還需民事賠償女童8萬元。

國小三年級的陳姓女童1月因為尿床吵醒爸爸，但爸爸認為她都8歲了居然還尿床，再加上被吵醒一肚子火，居然拿著衣架狂打她，造成女童左大腿出現4×2 公分、5×2公分2大塊的瘀青，媽媽見狀也氣得帶女童驗傷提告。

▲國小三年級的女童因為尿床，被爸爸拿衣架狠打出兩大塊瘀青。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

法院審理時，陳男坦言確實因一時失慮拿衣架打小孩，但打完之後非常自責，也強調絕不會再犯。法院認為，爸爸本應善盡照護之責，明知孩子毫無反抗能力，卻沒克制情緒，僅因孩子尿床就狂打因此判有期徒刑3月。

不過陳男後來提起上訴，指跟前妻已經離婚，且女兒監護權歸他，如果要入監將沒人照顧女兒，請求從輕量刑。

法院審理後認為，陳男具有悔意，且強調會改善對孩子的管教方式，最後宣告緩刑，並需參加3場法治教育，另支付國庫6萬元。民事部分則賠償給女兒8萬元，可上訴。