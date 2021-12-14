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社會 社會焦點 保障人權

女童大在內褲上…直接坐床「整片都是」！　保母火大打到瘀青

▲▼家暴,暴力,虐待,兒童。（示意圖／Pixabay）

▲女童遭保母持筷子體罰毆打。（示意圖／Pixabay）

記者莊智勝／高雄報導

台南一名王姓保母因小一女童大便在內褲裡、還直接坐下沾到床單，竟手持筷子將女童打到膝蓋瘀青，經學校察覺情況不對，通報家防中心後全案因此曝光，事後王姓保母遭社會局裁罰3萬元，並廢止居家式托育服務人員登記證書。王女不服，提起行政訴訟；但高雄高等行政法院認為，女童傷勢確實是王女所致，社會局裁罰並無不妥，因此予以駁回。

判決書指出，該名女童是中度智能障礙，自109年2月初間委託王女協助照料，但學校老師卻發現女童身上時常出現不明瘀青，遂依規定進行通報。王女起初還向女童母親狡辯，「你聽學校亂講，有就有，沒有就沒有，若再多說，就是出於惡者。昨天大便在內褲，我沒處罰他，是吃飯含在口裡，早上也這樣，中午也這樣，晚上也這樣，我才在腳上打了他一下而已，妳若捨不得，就來帶回去哦！」

家防中心介入調查後，王女辯稱，女童在送托前身上就已有傷痕；但女童自送托首日、到發現傷勢有19天差距，按理一般挫傷經數日後應減緩消除，但傷勢卻仍明顯存在，經調查後王姓保母才坦承手持筷子毆打女童腿部。

王女坦承，「像那天大便坐在床上，連擦都沒有擦，就直接坐在床上了啊，整片床都是，你說你還能夠一直講嗎？……我承認，如果今天大便在床上，我真的腳會打下去啦！」隨後王女又稱，打完之後很懊惱、心疼，會將女童抱起來揉一揉，並坦承是拿筷子打膝蓋，與女童兩側膝蓋條狀瘀青傷痕一致，且時間點也吻合。

社會局因此開罰王女新台幣3萬元，並廢止居家式托育服務人員登記證書；但王女不服，提起行政訴訟。法院審酌，認定女童身上傷勢係保母王女家暴所致，社會局處分並無違誤，因此駁回，判決王女敗訴。

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