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LIVE／解隔2天確診「憂7+7攔不住病毒」　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

境外移入案16859解隔2天才確診，Ct值12病毒量高，該案也讓台北市府憂心「7+7+7」專案成為防疫破口。指揮中心研判，此病例可能在防疫旅館感染，已對旅館人員進行採檢，社區疫調同時進行，相關結果與疫情變化，下午記者會有望進一步說明。

案16859為本國籍30多歲女性，11/26從柬埔寨返國，12/11解除隔離，入境與檢疫期滿採檢都是陰性，12/13自主健康管理期間因為症狀就醫採檢後確診，初步匡列4名家屬，檢測陰性，進行居家隔離中。由於個案檢疫旅館曾在9月、11月於不同樓層有確診新案，會前往旅館了解，目前仍列為境外移入。

北市副市長黃珊珊昨表示，該案返台經檢疫14天，解除隔離後結果還陽性確診，Ct值偏低，如果該案是適用7+7政策，可能就返家接觸家人，屆時很有機會把病毒給傳出去。

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陳時中今日出席立法院社福衛環委員會，會前受訪被問及此案是否應在防疫旅館感染，他表示還要再研判，初步調查防疫旅館近期沒有相同案件，但還要看相關基因定序與環境調查，防疫旅館、社區疫調會同時進行，相關旅館人員也採檢，「7+7+7」方案也不會再加嚴。至於黃珊珊指出類似個案有數十起，陳時中則表示，沒有那麼多，統計後會再做報告。

另外，指揮中心規劃於20日起針對我國12至17歲青少年施打第二劑BNT疫苗，屆時會發放新版意願書讓學生與家長填寫，但部分已完成疫苗整備的縣市會提前開打，據傳台北市為16日、新北市為17日，台南市、台中市也會提前，今日下午記者會有望一併說明。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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