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上蘇花改注意！車牌辨識系統揪欠費　他當場繳清7.8萬免扣車

▲▼蘇花改裝「車牌辨識系統」，一舉逮到2名交通罰鍰欠費逾期駕駛人。（圖／翻攝自法務部執行署花蓮分署臉書）

▲蘇花改裝「車牌辨識系統」，一舉逮到2名交通罰鍰欠費逾期駕駛人。（圖／翻攝自法務部執行署花蓮分署臉書）

記者林冠吟／綜合報導

蘇花改新功能！法務部執行署花蓮分署和警方合作，在蘇花改裝設「車牌辨識系統」，一舉查出2起交通罰鍰欠款未繳車輛，一聽到愛車會遭查扣，讓其中一名駕駛當即將所欠健保費與交通罰鍰近7.8萬元一次繳清。

法務部執行署花蓮分署日前和警方合作，在蘇花改裝設「車牌辨識系統」，要一一揪出交通罰鍰逾期未繳的民眾，而根據行政執行署花蓮分署統計，今年違反道路交通管理處罰條例，移送花蓮分署執行的義務人有2萬8090人，總金額高達3億2864萬9233元，但目前僅已清償8866萬1687元。

而在蘇花改加裝「車牌辨識系統」後，花蓮分署10日果真逮到一名簡姓男子欠繳交通違規等罰鍰6萬餘元，10日上午簡男駕車行駛在蘇花改中，被勤務人員發現後，執行署人員立即會同花蓮縣警局上前逮人扣車，順利將簡男車輛查扣，而簡男表示無法一次繳清，於是當場繳納1萬2300元，剩餘款項將分5期繳納，才得以順利領回查扣車輛。

而另一名未繳健保費和交通罰鍰的陳姓男子，去年9月曾表示願意分期繳納，但僅繳了1萬元就落跑，最後一樣因行駛於蘇花改隧道中，被車牌辨識系統逮到，執行人員上前告知陳男要當場查扣車輛，並將車輛移置保管，讓陳男當即嚇得立刻將欠費7.8萬元一次繳清。

▲▼蘇花改裝「車牌辨識系統」，一舉逮到2名交通罰鍰欠費逾期駕駛人。（圖／翻攝自法務部執行署花蓮分署臉書）

▲▼蘇花改裝「車牌辨識系統」，一舉逮到2名交通罰鍰欠費逾期駕駛人。（圖／翻攝自法務部執行署花蓮分署臉書）

▲▼蘇花改裝「車牌辨識系統」，一舉逮到2名交通罰鍰欠費逾期駕駛人。（圖／翻攝自法務部執行署花蓮分署臉書）

執行署花蓮分署表示，為遏止交通違規事件持續發生，同時維護國人生命財產安全，並回應民意對交通違規行為應與強力執行之期盼，法務部執行署特別指示全國各分署加強執行「滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰案件」，將執法重點置於查扣車輛等相關作為，一旦發現被鎖定車輛，便會立即前往攔截、查封。

花蓮分署也向民眾呼籲，行車務必遵守交通規則，以免危及自己或他人生命財產安全；而欠繳罰鍰或稅費的民眾則應盡速繳納，否則名下財產將隨時有被強制執行的可能，如遇經濟困難，無法一一完納者，亦可主動向執行署詢問分期繳納事宜，以免愛車慘遭查扣。

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