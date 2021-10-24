「方向盤都握不住！」蘇花改地震畫面路燈狂搖　她崩潰：以為爆胎

記者黃可昀／綜合報導

稍早13時12分發生規模6.5地震，震央位於宜蘭，先是上下晃動接著左右，氣象局宣布芮氏規模5.4、最大震度3級。有民眾在地震當下剛好開車行星蘇花改高速公路，她形容車子開到一半「以為爆胎」，晃到方向盤幾乎都要握不住，腦袋一片空白只能緊急停靠路邊。

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▲地震到落石滑落。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，地震發生的時候她人在車內，行經蘇花公路往蘇澳方向路段，開到一半突然感覺到車子晃一下，還以為是爆胎，結果上下左右搖不停才驚覺是地震，「大家問我們幹嘛停，因為那時候是最晃的時候，方向盤都握不住了，只能先停住啊！」

從影片中來看，原PO和其他駕駛地震當下選擇先停車，拍攝鏡頭劇烈晃動，車上的公仔擺飾也搖個不停，可見當下搖晃十分猛烈，無法繼續行駛在車道內，只能暫時停在馬路上等待地震過去，山路的大塊碎石甚至被震到掉落大馬路上，當時無論繼續行駛或臨停路旁都很危險，簡直是險象環生。

▲搖晃到駕駛都先停在路旁，無法繼續行駛。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



網友紛紛回應，「又沒天崩地裂，停路中更可怕吧」、「路燈好晃，我在高架系統也遇過一次，剛開始以為爆胎了」、「超扯晃超大」、「一堆沒遇過在高架地震的，就在那邊酸說為何停車之類的，遇到這麼大的地震你開開看就知道，車子跟爆胎一樣會不受控（之前地震剛好在五楊上的經驗）」、「路燈搖呼拉圈...」。