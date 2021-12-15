三寶突開車門直擊！女騎士先遭擊落…男騎士騰空翻180度重摔

記者陳以昇／新北報導

新北市一名女子停車在洗車場前，就在準備開門下車時，未注意左後方女機車騎士駛來，直接開門，女騎士反應不及撞上車門後轉倒，後方另一名男騎士輾過倒地的機車，人車騰空飛起，機車翻轉180度，幸好一部急駛而過的貨車閃過事故機車，才沒有造成更大傷亡。

▲男騎士輾過機車後騰空飛180度 。（圖／記者陳以昇翻攝）

13日上午10時許，26歲廖姓女子開車到板橋區民生路一段洗車場，但裡面客滿要等候，於是將車停在路旁準備下車，但她根本沒有注意左後方79歲李姓老婦正騎機車直駛而來，就直接打開車門，李婦撞上車門後當場轉倒在地。

▼監視器拍下女駕駛開車門 。（圖／記者陳以昇翻攝）

就在同時間，50歲張姓男子也從同方向騎著機車，面對突如其來的事故反應不及，輾過李婦倒地的機車，人車騰空飛起，機車180度翻轉，此時，內車道34歲蔡姓貨車駕駛急駛而過，幸好反應夠快，閃過張男，否則將造成更大傷亡，整個過程也被後方小客車行車記錄器拍下。

警消救護人員獲報趕抵，李婦僅手腳擦挫傷，張男則肩膀骨折，送醫後沒有生命危險，警方後續對事故當事人均進行酒測，均無酒駕，廖女開車門未注意來車，造成交通事故，將對她開單舉發，詳細肇責待警方調查釐清。

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