徐乃麟女密友董子綺騙大地主250萬元　再遭判刑6月定讞

▲徐乃麟女密友董子綺。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

綜藝大哥徐乃麟遭人指控，疑似透過他的女密友董子綺，將內湖上億豪宅出租出去變成賭窟，引發詐賭風波。但董女不僅開賭場，還假藉仲介土地買賣，詐騙某高爾夫球場地主250萬元。高等法院審理後，15日二審再將董女判刑6月，得易科罰金36萬元定讞。

徐乃麟在台北市內湖購入價值近8千萬元豪宅「米蘭苑」，先前出租給PIANO吧老闆楊強蓉，但在2016年間卻發生豪宅變成賭場。楊女不僅包庇賭博，還在賭場內詐賭，受害人是同住在「米蘭苑」豪宅的女友人「Vivi」董子綺，董女因被詐賭，輸了3800萬元，到警局報案，全案因此爆發。

針對詐賭部分，士林地檢署偵查後傳喚徐乃麟到庭作證，最終對徐乃麟做出不起訴處分；但檢察官認定，董、楊2女有聚眾賭博行為，依「圖利聚眾賭博罪」將兩人提起公訴；2女最後分別遭判刑6月、得易科罰金18萬元定讞。

另外檢方也查出，董女2014年間接觸某高爾夫球場徐姓地主，打算販賣價格數億元的土地。董女介入後，向有意購買土地的葉姓、陳姓兩名金主，謊稱可以媒合雙方買賣，但要求2人先付出一成的酬金800萬元；2人分別交付200萬、50萬元給董女，但最後董女以各種理由推託，買賣並未成交。買賣不成，2人向董女催討250萬元酬金，但董女僅還出120萬元，2人因此提告，董女遭提起公訴，一審法院將她判刑1年4月。

案經上訴，高院二審於15日宣判，由於董女已經賠償剩餘的130萬元，雙方達成和解，因此高院改將董女判刑6月、得易科罰金36萬元，全案定讞。董女另外還涉及多起詐欺案件，包含盜刻慶富董娘陳盧昭霞的印章，假賣股票，騙走友人300萬；開支票向友人借款200萬元，多起案件均已判刑定讞。

▼董子綺向葉男收200萬土地佣金後卻不聞不問。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）