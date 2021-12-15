春節檢疫專案「8大Q＆A」一次看！接種紀錄造假最高罰15萬

▲指揮中心針對春節檢疫專案提高罰則。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者楊晏琳／綜合報導

為因應國人春節返台需求，中央流行疫情指揮中心祭出「春節檢疫專案」，3種方案皆於昨（14）日開始實施。據統計，專案開放首日有68%的入境者選擇「7＋7＋7」佔最多，對於有民眾擔憂該方案恐造成防疫破口，指揮中心表示，目前已加重春節專案違規罰則，相關規定已於13日公布，重大違規最高可罰15萬元。

《東森新媒體ETtoday》也整理春節檢疫專案8大QA，供民眾參考：

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Q1：春節檢疫專案何時開始實施？

A：自2021年12月14日起，至2022年2月14日（航班抵達時間）為止，所有抵台航班都適用。

Q2：春節專案有哪些？

A：春節檢疫專案目前共有三種，分別為「14+0+7」A方案、「10+4+7」B方案、「7+7+7」C方案，民眾可依自身需求及條件來做選擇。

Q3：接種證明遇到哪些狀況恐挨罰？

A：登機者姓名、出生年月日不清楚，或護照號碼不符規定，導致無法確認身分者處3萬元罰鍰；另外，「接種疫苗廠牌」、「每劑疫苗接種日期」、「入境日至最後一劑接種日未滿14天」等項目不符規定，導致無法確認接種狀況者，亦將裁罰3萬元。

Q4：若不想給檢疫人員查驗疫苗接種證明，會不會挨罰？

A：會，如規避妨礙或拒絕檢疫，且經勸說仍拒絕配合查驗接種證明，或因證明不符規定且明顯影響檢疫人員執行後續防檢疫措施，例如無法確認居家檢疫地點等，可處7萬元罰鍰。

Q5：若拒絕讓檢疫人員查驗接種證明，且行為激烈，處分會加重嗎？

A：會，若規避、妨礙或拒絕檢疫人員查驗接種證明，且用顯然不當的言詞或行動相加，但尚未達強暴脅迫或侮辱程度者，可處10萬元罰鍰；如被發現言詞已有強暴脅迫或侮辱，甚至危害檢疫人員安全者，則可處15萬元罰鍰，並移請警政單位協處。

Q6：若未持有完整接種證明並滿14天，卻在「入境檢疫系統」造假填「是」，會被罰嗎？

A：會，如查驗時無法出示疫苗接種證明，可處5萬元罰鍰。

Q7：一旦被發現接種證明造假，會被罰多少？

A：接種證明若有偽造、變造情形，可處15萬元罰鍰，並移送警政單位。

Q8：若同時符合上述多項違規，只會擇一處罰或通通開罰？

A：指揮中心發言人莊人祥表示，原則上若違反超過一項規定，不會只擇一來罰，例如接種紀錄造假、又對檢疫人員查驗行為有激烈舉措，則兩項違規都會罰，不過若有相關實例，細節將會由法制組判定。

根據指揮中心統計，至14日為止，尚無民眾違反春節專案規定。同時，指揮中心也呼籲，違規者除了被處罰鍰外亦有可能觸犯刑事責任，民眾切勿以身試法。