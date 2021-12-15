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小夜燈會唱歌！超商「療癒黑貓」新集點　露營燈秒變手電筒超欠收

▲▼全家最新「NYA- の風格露營」集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商最新「NYA」集點活動來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

貓奴快看！超商找來日本時尚黑貓「NYA」合作了，聯手推出一系列露營必備聯名小物，像是折疊椅、野餐墊等通通有，其中絕對要收的就是兩用燈，直立時是露營燈，按壓翻轉底部可是會秒變手電筒，搭配超Q貓貓造型，可愛又實用，而音樂小夜燈也十分療癒，不僅提供3種光源，長按還會有音樂，超級欠收，即日起正式開放換購。

▲▼全家最新「NYA- の風格露營」集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲兩用燈、音樂小夜燈超可愛。

「全家 x NYA」再度聯名推出最新集點活動，一共網羅9款露營小物通通超欠收，首推可以妝點帳篷氛圍的「兩用燈」，一次就有露營燈、手電筒2種用法，其中，掛勾設計可以懸吊在帳篷內，若按壓翻轉底部照明直接輕鬆變成手電筒，可愛又實用。還有這款「音樂小夜燈」，透明造型可以看到小黑貓逗趣身影，而短按可調節低亮、高亮、七彩3種光源，長按則可啟動音樂，同樣超欠收。

▲▼全家最新「NYA- の風格露營」集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼摺疊椅、披肩毯超實用。

▲▼全家最新「NYA- の風格露營」集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

另外像是印上滿滿黑貓結合露營圖案的摺疊椅、摺疊桌等也十分可愛，最後還有野餐墊、披肩毯、熱壓吐司機、不銹鋼碗及刀叉組，一系列小物就是要讓露營更加分，即日起至111年1月25日於APP開放集點加價購，貓奴們可要把握機會。

▲▼7-11「金色璀璨小熊維尼」集點送。（圖／7-11提供）

▲7-11最近也有小熊維尼集點送活動。

另，7-11冬季限定「金色璀璨小熊維尼」集點送第2波也在12月3日開跑，其中，鐵粉必收「旋轉星空燈」，可360度動態旋轉投影，3段燈色及亮度可隨意切換，還有6組投影片可替換，房間裡點燈超夢幻，還有「造型連帽大毛毯」使用觸感柔軟的絨毛材質，無論待在家或帶去旅遊都好用。

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