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芋頭控準備暴動！超商喝得到熱芋頭牛奶　還加了3色Q彈地瓜圓

▲▼全家推芋見圓圓醇奶。（圖／業者提供）

▲超商喝得到芋頭牛奶加3色地瓜圓。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

芋頭控要暴走了！為迎接今年冬天，有超商就驚喜推出「芋頭牛奶+3色地瓜圓」飲品，嚴選在地大甲芋頭打成泥後搭配熱牛奶，再放進Q彈地瓜圓，每一口都罪惡爆表，明（15）日起正式登場，至12月28日還有嚐鮮價等喝；另，星巴克近日也推出繽紛派對那堤、奶霜星冰樂，超吸睛的外型欠拍又欠喝，通通別錯過。

▲▼全家推芋見圓圓醇奶。（圖／業者提供）

▲芋見圓圓醇奶吸得到3色地瓜圓。

繼去年的芝麻飲搭配包餡芝麻小湯圓後，全家再度推出全新甜湯系列「芋見圓圓醇奶」，嚴選最綿密大甲、甲仙芋頭蒸熟後打成泥狀，結合斯里蘭卡椰漿、熱牛奶，再放進台57黃地瓜、台66橘地瓜、台73紫地瓜做成的Q彈3色地瓜圓，整杯料多又實在，超濃芋香更是直接搶攻芋頭控的胃，12月15日正式開喝。

▲星巴克「繽紛派對那堤」與85度C玫瑰系列新品。（圖／各業者提供）

▲星巴克推超吸應「繽紛派對那堤」。

另，為迎接耶誕節，今年星巴克也驚喜推出超吸睛「繽紛派對那堤」及「繽紛派對奶霜星冰樂」，以歐美經典節慶糕點彩虹餅乾為概念，將經典義式濃縮咖啡與牛奶混合作為基底，並撒上七彩繽紛碎片餅乾在雪白鮮奶油上點綴，營造參加派對的歡樂感，拿到這杯一定要先打卡再說。

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