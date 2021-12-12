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今天有12元美式、拿鐵買2送2！4大超商「雙12咖啡優惠」一次看

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲4大超商雙12限定咖啡優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

雙12繼續買不停、喝不停！為迎戰今年雙12，《ETtoday新聞雲》整理「4大超商」祭出的限時同慶優惠，不僅有限量12元美式咖啡要搶，還有拿鐵買2送2、買12送6等好康，把握機會再囤一波。

▲▼全家柚香巧克力飲。（圖／業者提供）

▲全家門市有全品項任選第2杯7折優惠。

●7-11
7-11今（12）日在OPEN POINT APP行動隨時取推出「指定CITY系列現調飲品買12杯送6杯」，最高現省480元，優惠品項包括「CITY PRIMA精品美式優惠價960元」、「CITY CAFE濃萃美式咖啡優惠價600元」、「CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡優惠價720元」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶優惠價720元」、「CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選組合優惠價420元」。

以上各品項可兌領期限至2022年2月6日，且每位會員各限購2組，而同品項、同規格及同價位可冷熱互換。

●全家
全家即日起至12月28日於全門市祭出「全品項任選第2杯7折優惠」，無論是經典美式、拿鐵，還是最新的「畬室柚香巧克力飲」通通一次滿足。

●萊爾富
萊爾富今（12）日於Hi-Life VIP APP祭出限時1天「大杯熱美式咖啡下殺12元」優惠活動，限量1.2萬杯，每人限購5杯，可採寄杯和分批取貨，兌換天數60天；另外還有大杯美式咖啡和大杯拿鐵（冰／熱皆可）享「同品項買12送12」（兌換天數78天），最高現省660元。

●OK mart
OK mart今（12）日祭出「全門市大杯莊園級美式、拿鐵買2送2」優惠，OK mall雲端商城則推出「大杯莊園級美式、拿鐵買10送10（限同品項）」，再送1212點會員點數。

▲▼OK咖啡。（圖／業者提供）

▲OK mart推全門市大杯莊園級美式、拿鐵買2送2。

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