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內餡塞滿滿！超商最新「法國巧克力泡芙、巧克力塔」開吃了

▲▼全家推米歇爾柯茲巧克力塔、米歇爾柯茲巧克力泡芙。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商最新巧克力甜點開吃。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

巧克力控開吃了！超商推出最新巧克力甜點，特意選用法國頂級品牌巧克力「米歇爾‧柯茲」的黑巧克力搭配可可粉，打造罪惡巧克力塔、巧克力泡芙，大口咬下直接炸出超濃郁可可香，通通超欠吃，即日起至12月28日還享有買指定中杯以上咖啡加購享半價優惠，趕緊衝了。

▲▼全家推米歇爾柯茲巧克力塔、米歇爾柯茲巧克力泡芙。（圖／記者蕭筠攝）

▲泡芙裡頭夾了滿滿克力卡士達鮮奶油。

冬天就是要吃巧克力！全家這次選用法國巧克力品牌「米歇爾‧柯茲」打造2款全新甜點，以米歇爾柯茲63%黑巧克力結合米歇爾柯茲頂級可可粉製成，首推內餡夾了滿滿巧克力卡士達鮮奶油的「巧克力泡芙」，搭配可可軟泡芙，每一口都是濃厚又不膩口的巧克力滋味。

而「巧克力塔」則是以可可塔皮搭配巧克力慕斯，同樣有著香濃滑順的邪惡口感，即日起全門市開賣，12月28日還享有買指定中杯以上咖啡加購享半價優惠。

▲▼7-11新品海鹽焦糖布丁。（圖／7-11提供）

▲7-11最新甜點海鹽焦糖布丁。（圖／業者提供）

另，7-11近日也推出最新冬季甜點「海鹽焦糖布丁」，布丁裡添加法國鹽之花提升焦糖風味，使用半蒸烤工法，讓布丁吃起來滑順又不膩口，首波只在中南部門市1600間門市限定販售，且50元有找就能爽吃2顆，南部朋友絕對不能放過。

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