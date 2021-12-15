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高雄驚現「虐狗變態人」！他用強光狂照柴犬眼睛…2分鐘恐怖行徑曝

記者閔文昱／綜合報導

高雄日前才傳出有流浪犬遭打爆眼球，有網友近日又發現，一名可疑男子站在自家門前，拿著鏡子不斷折射陽光，並照向院子中的柴犬眼睛，讓狗狗不斷閃躲退避，不料男子還繼續用強光追擊，足足照了2分多鐘才離開。飼主事後也氣得公布監視器畫面，直呼「當心虐狗變態人出現」，提醒民眾小心。

一名女飼主近日在臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」PO出2段分別為2分25秒以及1分39秒的影片，只見一名背著國中書包、頭戴帽子的男子站在一處民宅的院子前，手拿鏡子不斷折射強光照向柴犬眼睛，讓柴犬不斷甩頭閃避，之後更躲進屋子旁的陰影處，直到屋內有人出來關心，男子才趕緊將鏡子收起。

▲高雄出現一名行徑詭異男子，拿鏡子折射強光照柴拳眼睛。（圖／翻攝自Facebook／柴犬大學 下課10分鐘）

▲高雄出現一名行徑詭異男子，拿鏡子折射強光照柴拳眼睛。（圖／翻攝自Facebook／柴犬大學 下課10分鐘）

女飼主將影片PO上網後，氣得在文中表示，「當心虐狗變態人出現，要小心，我女兒沒吠，只是安靜看他做什麼？」許多網友則紛紛留言，「那人到底在幹嘛？幸好你家柴孩很聰明」、「天啊，我建議先不要讓狗狗在外面，感覺這人就會一直來一直來」、「女兒可能已經被鎖定了，要小心！」、「根本有事」、「這變態有病嗎！看了就火大」。

事實上，男子行為恐怕已觸犯《動物保護法》第6條「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」之規定，依法可處新台幣1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。

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