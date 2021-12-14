要發了！默克砸170億投資高雄　 陳其邁：打造全球最強半導體聚落

▲陳其邁在默克集團投資高雄記者會致詞並表達感謝，也邀請更多企業加入投資高雄隊。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

去年公開投資高雄計畫的德國半導體材料大廠默克（MERCK）今（14）日在台北召開記者會，宣布未來5年將在台投資新台幣170億元，擴張電子科技事業體新產線與研發量能。其中9成投資將在南科高雄園區打造全球首座大型半導體材料生產暨研發中心和電子材料供應設備製造廠，是該集團在台最大規模的投資案。

記者會由默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長Kai Beckmann親自主持，科技部長吳政忠、高雄市長陳其邁、經濟部次長陳正祺、德國在台辦事處長Jörg Polster、德國經濟辦事處長林百科均出席參與，表達對默克集團深耕台灣的重視與祝賀。

▲默克集團將在5年斥資170億元，於南科高雄園區打造全球首座大型半導體材料生產暨研發中心和電子材料供應設備製造廠。（圖／記者賴文萱翻攝）

默克集團表示，集團本身在電子材料事業的發展已擁有百年的根基，如今致力於提供最完整的半導體與顯示器材料解決方案，以推進下一世代電子產品的發展，並為整個半導體科技的價值鏈帶來端到端的解決方案，由於疫情衝擊全球經濟，帶動半導體材料供應需求持續增加，再加上南科的半導體產業聚落日益完整，看好南科未來發展，默克集團選擇高雄做為未來五年投資重點，部署為半導體沉積材料重鎮，支援台灣半導體產業，目標是成為台灣電子科技產業最本土化的國際夥伴。

高雄市長陳其邁致詞時先以德文歡迎默克投資高雄，並指出自上任後在經濟部與科技部支持下，從橋科到台積電投資高煉廠，到整個路竹科學園區，希望打造全球最有價值的半導體產業聚落。他強調，對台南、高雄南台灣科技走廊的成形，在減少碳足跡、打造供應鏈短鍊，確保供應鏈的穩定跟安全，對整體建構完整生態系至為重要，並邀請更多企業加入投資高雄隊。

▲陳其邁（右三）應邀出席記者會，並與台灣默克李俊隆董事長（左一）等人合影。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁強調，默克在基層材料在全球領先技術絕對是半導體生態系裡非常重要的一塊拼圖，默克將帶動半導體材料、晶圓製造、封裝測試等形成完整的半導體產業聚落，從台南到高雄全球最強的廠商都在南台灣，「未來市府將擔任默克最好的工作夥伴，一起向上進擊、向下扎根，打造全球最強的半導體產業聚落。」

高雄市經發局長廖泰翔指出，陳市長上任來積極打造優質投資環境，吸引多家世界級大廠加碼投資高雄，累計投資額已破千億，不僅帶動南部半導體S廊帶聚落成形，也為高雄下個百年轉骨奠定良好基礎。他也歡迎各界踴躍投資高雄，「經發局將針對重大投資案指派專案經理提供最好的服務，高雄大廠雲集，現在投資正對時。」

▲12月9日台灣默克集團李俊隆董事長拜會陳其邁，說明默克在高雄擴大投資並邀請市長出席投資記者會。（圖／記者賴文萱翻攝）

經發局說明，默克將以南科高雄園區既有場域先行擴建電子材料供應設備製造廠，同時在周邊打造全台首座半導體材料生產暨研發中心，完工後高雄不但將會是該集團提供電子材料供應系統到全亞洲的樞紐，穩定供應半導體材料給台灣及全球客戶，也將持續強化現有顯示器與半導體核心技術，滿足半導體產業快速成長需求，並為高雄創造400個就業機會。

