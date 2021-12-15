10元壽司超佛心？一堆人「不敢吃」　內行曝秘辛：滿滿大腸桿菌

▲網友發文討論「銅板價的佛心壽司」，爆出平價裡藏的秘辛。（示意圖／CFP）

實習記者徐敬璇／綜合報導

爽口美味的壽司廣受台灣人喜愛，除了在日本料理店有販賣，不論在百貨商場或是夜市都可見平價的壽司攤販。一名網友即表示，遇到超便宜的「佛心壽司攤」，裡面的壽司幾乎都只要10元，釣出內行人爆料便宜壽司的低價秘辛，「不敢吃！成本都省在食材裡！」

一名網友在Dcard上以「一貫只要13元的炙燒鮭魚壽司」為題發文，表示到一間10元壽司攤點餐，發現店裡的炙燒鮭魚壽司一盒10貫竟然只要130元，換算下來一貫只要13元，其他口味的壽司大部分也都只要10元，比知名壽司店還便宜，經過炙燒調理過更能把油脂逼出來，吃起來也很美味，「那麼佛心的價格絕對要分享給大家知道！」

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貼文一出引發熱議，卻有許多網友表示，「這種反而不敢吃...如果用售價去回推租金、人事、物料成本，真的很薄利，成本省在哪裡只能自己去想一想了」、「10元壽司都差不多，每吃必烙」、「如果不是大企業，這種價格我還真的不敢吃」、「3個10元的紅豆餅也讓我怕怕的」、「雖然看起來很美味，但我是不敢吃」、「還免費附贈大腸桿菌，好吃好吃」。

還有內行網友點出平價壽司的低價原因，10元壽司的生魚片都使用冷凍好幾年的肉品節省成本，不然沒辦法壓低價格，「10元壽司的新鮮度不可考」、「請去Youtube搜尋《十元壽司來源》，相信你們看完就不敢吃了」。

不過，也有網友認為這種價格和大牌商家差不多，「爭鮮賣的餐盒價錢也差不多，一盒120有10個小焦鮭」、「沒比較便宜啊」、「窮人的小雀幸，我也要去吃」、「偶爾吃粗飽也沒關係吧」、「這間我很常點，丼飯系列也很好吃」。