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胖男友想分手！39公斤骨感女心寒：他說抱起來沒有軟綿綿感覺

▲妹子,離家,逃家（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲女子被86公斤男友嫌太瘦。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者林郁婷／綜合報導

有時候情侶感情生變，不一定是因為價值觀不同或有第三者，也許是其他因素。就有一名女網友抱怨表示，男友因為她太瘦，抱起來太過骨感、沒有軟綿綿的感覺，飲食喜好也不太契合，因此萌生要和她分手的念頭，讓她聽了相當難過，儘管自己也曾解釋，因為身體不好，不能吃太多油炸食品，但男友仍沒有體諒她，甚至覺得很討厭。

一名女子在Dcard上以「男友因為我太瘦要跟我分手」為題發文，表示自己是155公分、39公斤，而男友是178公分、86公斤，兩人才剛開始交往，最近有了第一次擁抱，但卻沒有留下好的回憶，因為對方嫌她「都是骨頭感，抱起來沒有軟綿綿的感覺」，甚至打算分手，讓她感到非常心寒和委屈。

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▲男友因她太瘦想分手，讓女子很崩潰。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，男友非常愛吃油炸物和甜食，屬於麥當勞可以一週吃兩次的那種人，自己則完全相反，最多兩個禮拜吃一次，「但是我是因為本身身體不好，加上飲食不太油炸吃辣和甜食，才一直這麼瘦」，就算這麼說，男友也沒心疼她，反而覺得和自己的飲食習慣不和，「而且他總是覺得我都這麼骨頭，帶出門像是非洲難民一樣……跟他站在一起對比度很大，所以他很不喜歡」。

貼文一出，許多網友都很心疼原PO，紛紛留言安慰並替她加油打氣，「他不愛你啊 放手吧 會遇到一個愛你全部的人」、「女孩子是這世界上的寶物，不論環肥燕瘦都是值得珍惜的，一定會有欣賞的人出現，在此之前請好好珍惜自己」、「隨便找藉口分手的，不要因此懷疑自己的身材」、「因為太瘦有點扯」、「我也覺得只是藉口而已，之後一定會有其他更好的人，妳趕快養好身體比較重要」。

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